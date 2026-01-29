ETV Bharat / state

Kerala Budget 2026| പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഇടനാഴിയും സൈബർ വാലിയും; യാത്രാവേഗത്തിന് ആർആർടിഎസ്

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) രംഗത്ത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി 'മലയാള ഭാഷ മാതൃക ചലഞ്ച്' ആവിഷ്കരിക്കും

Kerala Budget 2026
കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു (PRD)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഇടനാഴി മുതൽ കൊച്ചിയിലെ സൈബർ വാലി വരെ നീളുന്ന വൻകിട പദ്ധതികൾക്കായി കോടികളാണ് സർക്കാർ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക ഇന്നവേഷൻ ഹബ് സ്ഥാപിക്കും. ഇത് ഒരു പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഇടനാഴിയായി വികസിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി 50 കോടി രൂപ പ്രാഥമികമായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയറർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി 100 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. ഇതിൽ കെഎംഎംഎൽ, കെൽട്രോൺ, എൻഎഫ്ടിഡിസി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) രംഗത്ത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി 'മലയാള ഭാഷ മാതൃക ചലഞ്ച്' ആവിഷ്കരിക്കും. മലയാളത്തില്‍ ഉന്നത ഗുണ നിലവാരമുള്ള ഒരു വിശാല ഭാഷാ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനും ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കും ഇന്നവേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നതിനുമായി ഒരു സമയബന്ധിത മലയാള ഭാഷ മാതൃക ചലഞ്ചാണ് ആവിഷ്കരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആഗോള നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഒരു പരിധി വരെ മലയാളത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെങ്കിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം നല്‍കുന്ന വിധത്തില്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കുന്ന വിധത്തില്‍ പഠന ആശയവിനിമയം, സര്‍ഗസൃഷ്ടി, ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഗുണനിലാരത്തോടെ സ്ഥിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു വഴി നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ ഭാഷയില്‍ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അതിനായി ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍കോട് വരെ അതിവേഗ യാത്രസൗകര്യത്തിനായി ഡൽഹി-മീററ്റ് മോഡലിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആർആർടിഎസ് കോറിഡോർ നടപ്പിലാക്കും.ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ തൃശൂര്‍ വരെ ഒന്നാം ഘട്ടം, തൃശൂര്‍-കോഴിക്കോട് രണ്ടാം ഘട്ടം, കോഴിക്കോട്- കണ്ണൂര്‍ മൂന്നാം ഘട്ടം, കണ്ണൂര്‍- കാസര്‍കോട് നാലാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊതുവില്‍ ഉയര്‍ന്ന തൂണുകളില്‍ക്കൂടി പോകുന്ന ഈ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നഗര മെട്രോ പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നൂറ കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചിയിലെ 300 ഏക്കര്‍ ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് ഫേസ് 3യില്‍ സൈബര്‍വാലി സ്ഥാപിക്കും. ഐടി ഐടി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങള്‍, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് തുടങ്ങി സാങ്കേതിക വിദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി സൈബര്‍വാലി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആധുനിക നഗരജീവിതത്തിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഡിജിറ്റല്‍ സംരംഭകത്വവും തൊഴിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാകും സൈബര്‍വാലി. ഈ പദ്ധതിക്കായി 30 കോടി രൂപ പ്രാഥമികമായി മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

