'സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടോ?'; സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കടകംപള്ളി, മാനനഷ്ടക്കേസ് ജനുവരിയിലേക്ക്
വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സതീശനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിച്ചു. മന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സതീശൻ കോടതിയിൽ.
Published : December 18, 2025 at 5:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കവർച്ച കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസ് തുടർവാദത്തിനായി കോടതി ജനുവരി അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. കേസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സതീശനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കടകംപള്ളി സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല ഹർജിയിലെ വാദമാണ് കോടതി കേട്ടത്.
സ്വർണപ്പാളി മോഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയാറാകണമെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. സ്വർണപ്പാളി വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്നിട്ടും ഇത് മറച്ചുവച്ച് വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ച് തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം സമ്പ്രദായം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ തവണ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ഇത്തരം മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വാദമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരവാദിത്തം മന്ത്രിക്കും
2016 മുതൽ 2021 വരെ കടകംപള്ളി ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് സ്വർണപ്പാളി തിരിമറി നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിഡി സതീശൻ മറുപടി നൽകി. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കടകംപള്ളിക്കുമുണ്ട്. അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയുമായ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചതെന്നാണ്.
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കടകംപള്ളിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉത്തമബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രസ്താവനയെന്നും സതീശൻ അറിയിച്ചു. കടകംപള്ളിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രസ്താവനയും താൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തമബോധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. മാനഹാനി വരുത്തുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയ സതീശൻ മാപ്പ് പറയണമെന്നും സമാന പ്രസ്താവന നടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രസ്താവനയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടതി ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം ജനുവരി അഞ്ചിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
Also Read:- തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്കരണം; ആശങ്ക വേണ്ട, പേര് ചേർക്കാൻ ഇനിയും അവസരം, ഒഴിവാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ