മുനമ്പത്തെ വഖഫ് കുറ്റികൾ അറബിക്കടലിൽ എറിയണം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ദീപിക ദിനപത്രം

വഖഫ് ബോർഡ് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് 610 കുടുംബങ്ങളെയോ ക്രൈസ്തവരെയോ മാത്രമല്ലെന്നും മതേതര കേരളത്തെയാണെന്നും ലേഖനത്തില്‍ വിമര്‍ശനം

Waqf board Deepika Daily Munambam Waqf issue vd satheesan
വി ഡി സതീശൻ, ദീപിക ദിനപത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ ഭാഗം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 1:06 PM IST

Updated : May 25, 2026 at 3:57 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ദീപിക ദിനപത്രം. മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി ഉമീദ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള മുഖപ്രസംഗത്തിലാണ് വഖഫ് ബോർഡിനെതിരെ ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ വിമർശനം. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മുനമ്പം പ്രശ്‌നം പത്തുമിനിറ്റുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ പഴയ പ്രസ്‌താവനയും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുനമ്പത്തെ വഖഫ് കുറ്റികൾ അറബിക്കടലിൽ എറിയണമെന്നും എഡിറ്റോറിയലിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി ഉമീദ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതുകൊണ്ട് വഖഫ് ബോർഡ് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് 610 കുടുംബങ്ങളെയോ ക്രൈസ്തവരെയോ മാത്രമല്ലെന്നും മതേതര കേരളത്തെയാണെന്നും പറയുന്നു. തങ്ങളുടേതെന്നു തങ്ങൾക്കു തോന്നുന്ന ഏതു സ്വത്തും കൈവശപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന വഖഫ് വകുപ്പുകൾ ഈ മതേതര രാജ്യത്ത് ഇതിനോടകം വരുത്തിവച്ചിട്ടുള്ള വിനാശങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും തീവ്രഹിന്ദുത്വയെ രാജ്യത്ത് വളർത്തിയതിൽ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ പങ്ക് ചരിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്‌തെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് മതനിയമത്തിൽപ്പെട്ടുപോയ മുനമ്പം നിവാസികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഭേദഗതിയിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. മുനമ്പത്തെ വേട്ട തുടരാൻ ബോർഡിന് അതു സഹായകരമായി. പിണറായി സർക്കാർ കുറെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരിഹരിക്കാനായില്ല. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ 10 മിനിറ്റുകൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

കെ- റെയിൽ വിജ്ഞാപനവും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമെല്ലാം പുതിയ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ നാട്ടിയ മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യർക്കു സ്വന്തം സ്ഥലം വിൽക്കാനോ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാനോ മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനു പണയം വയ്ക്കാനോ പോലും വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നുവെന്നും അതേ അവസ്ഥയിലാണ് മുനമ്പത്തെ മനുഷ്യരെന്നും മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫല്ലെന്നും തങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ 10 മിനിറ്റുകൊണ്ട് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കുന്നതുപോലെ എളുപ്പമല്ലേ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ വിജ്ഞാപനങ്ങളെ തൊട്ടുകളിക്കാനെന്നും ചോദിച്ചു. 2025ൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനു മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനുവേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മുനമ്പത്തുകാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. വഖഫ് ബോർഡിൻറെ ഉമീദ് വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി, മുനമ്പത്തെ വഖഫ് കുറ്റികൾ പറിച്ച് അറബിക്കടലിൽ എറിയണം. അതുവരെ '10 മിനിറ്റ് വാഗ്ദാനമഴ' നനഞ്ഞ ഇരകൾ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ തിരകളെണ്ണി കടപ്പുറത്തുണ്ടാകുമെന്നും എങ്ങോട്ടും പോകില്ലെന്നും എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നു.

മുനമ്പം കേസിലെ നിയമ നടപടിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മുൻപ് വിമർശിച്ചതിനെതിരെ വഖഫ് ബോർഡ് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. മുനമ്പത്തെ തർക്കഭൂമി വഖഫ് ആണെന്നതിന് വ്യക്തമായ ആധാരവും കോടതി വിധികളും ഉണ്ട്. ബോർഡ് സ്വീകരിച്ച നിയമനടപടിയെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് നിരുത്തരവാദ നടപടിയാണെന്നും പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്നും വഖഫ് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിനെതിരെ വഖഫ് ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത് മുനമ്പം നിവാസികളോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നുമായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ്റെ വിമർശനം.

അതേസമയം മുനമ്പം വിഷയത്തില്‍ ബിജെപിയും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുനമ്പം പ്രശ്‌ന പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വി ഡി സതീശൻ, മുനമ്പം നിവാസികളെയും സഭാപിതാക്കന്മാരെയും കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചു. ആ ഉറപ്പ് പാലിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇക്കാര്യം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച വി ഡി സതീശന്‍ പിന്നീട് പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേര്‍ത്തും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

