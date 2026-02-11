ദീപക്കിൻ്റെ മരണം: വ്യവസ്ഥകളോടെ ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 21 ദിവസത്തിനുശേഷം
Published : February 11, 2026 at 1:20 PM IST
കോഴിക്കോട്: ദീപക്കിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന ഷിംജിതയ്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഷിംജിതയ്ക്ക്, നേരത്തെ കുന്നമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അവർ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
നിലവിൽ മഞ്ചേരി ജയിലിലാണ് ഷിംജിത കഴിയുന്നത്. രണ്ട് പേരുടെ ആള് ജാമ്യത്തിലും അന്പതിനായിരം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും കോടതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വെള്ളിയാഴ്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുമ്പാകെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥ. ജാമ്യം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാകും.
ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈല് ഫോണ്, ലാപ്ടോപ് അടക്കമുള്ളവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദീപക്കിനെ ഷിംജിത ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പ്രചരിച്ച വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കുന്നതു വരെ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നതായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വാദം. ഈ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് ഇപ്പോള് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, തനിക്ക് നേരെ ബസിൽ വച്ച് ലൈംഗികാക്രമണം ഉണ്ടായി എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഷിംജിത ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി ഷിംജിത റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണെന്നും അതിനാൽ ഇനിയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കരുതെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. കുന്നമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷിംജിത ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഇതിനിടെ, ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പൊലീസ് കോടതിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു അഡീഷണൽ റിപ്പോർട്ട് കൂടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ നേരത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസിന് ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം തയാറാക്കിയ വിശദമായ ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ റിപ്പോർട്ടായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഷിംജിതയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സംഭവം നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബസിൽ ഉൾപ്പടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.
