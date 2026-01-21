ദീപക്കിൻ്റെ ആത്മഹത്യ; ഒടുവില് ഷിംജിത മുസ്തഫ അറസ്റ്റില്
വടകരയില് വച്ച് മെഡിക്കല് കോളജ് പൊലീസാണ് ഷിംജിത മുസ്തഫയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : January 21, 2026 at 3:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് അപമാനിക്കുകയും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദീപക് എന്ന യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തില് ഷിംജിതയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വടകരയില് വച്ച് മെഡിക്കല് കോളജ് പൊലീസാണ് കുറ്റാരോപിതയായ ഷിംജിത മുസ്തഫയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊയിലാണ്ടി ആശുപത്രിയില് വച്ച് മെഡിക്കല് പരിശോധന പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഷിംജിതയെ മെഡിക്കല് കോളജ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദീപക്കിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീപക്കിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം ഷിംജിതയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റാണെന്ന് കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒളിവിൽ പോയ ഷിംജിതയ്ക്കായി പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ ദീപക് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് ആരോപിച്ച് ഷിംജിത വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ വീഡിയോ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് ദീപക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടു. സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ അപമാനവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ദീപക് തെറ്റുകാരനല്ലെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി.
ഷിംജിതയ്ക്കെതിരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ബിഎൻഎസ് 108-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ കേസാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ദീപക്കിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവിക്കും കലക്ടർക്കും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പരാതി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് പൊലീസിനു കമ്മിഷണര് കൈമാറിയിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു കെ. ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഗോവിന്ദപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തി ദീപക്കിന്റെ അമ്മ കന്യകയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഷിംജിത പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ ദീപക്കിനെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് മൊഴി. ഇതിനുപിന്നാലെ പ്രതി ഷിംജിത ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ഊര്ജിത അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ഇപ്പോള് വടകരയില് വച്ച് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത്.
ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന വകുപ്പുകൾ:
ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം: ദീപക്കിൻ്റെ മരണത്തിന് നേരിട്ട് കാരണമായത് ഷിംജിത പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണവുമാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ വകുപ്പ് ചുമത്തിയത്.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ: ഒരാളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തത്.
അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ: അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയതിനും കേസ് നിലവിലുണ്ട്.
അതേസമയം, വൈറൽ ആകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെയും അന്തസ്സിനെയും ഹനിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേരള പൊലീസ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള 'ഡിജിറ്റൽ വിചാരണ' ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ തകർക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് കാരണമായി.
Read Also: ലൈംഗികാതിക്രമമെന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചാരണം; മനം നൊന്ത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി, നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കുടുംബം