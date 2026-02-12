പുഴകളിലെയും തോടുകളിലെയും മത്സ്യ സമ്പത്ത് കുറയുന്നു; ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക ഭീഷണിയെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ
ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. കീടനാശിനിയും രാസവളപ്രയോഗവുമാണ് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : February 12, 2026 at 5:47 PM IST
ഇടുക്കി: പുഴകളിലെയും തോടുകളിലെയും മത്സ്യ സമ്പത്ത് വൻതോതിൽ കുറയുന്നത് ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ. ഇടുക്കി മലയോര മേഖലകളിൽ മുമ്പ് സമൃദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന നിരവധി ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അപൂർവ്വ കാഴ്ചയായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
മുമ്പെല്ലാം ഇടുക്കി മലയോര മേഖലകളിൽ പുഴകളിലും തോടുകളിലും സമൃദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന പരൽ, വാഴക്കാവരയന്, കല്ലേമുട്ടി, ചില്ലാന്കൂരി തുടങ്ങിയ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാതായി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും ഒരുപോലെ സഹായകമായിരുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങൾ, ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയുടെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും സൂചകങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പുഴകളും തോടുകളും മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന ചാലുകളായി മാറിയതോടെ, മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നശിക്കപ്പെടുകയാണ്.
ജല സ്രോതസുകളിലുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവും കാർഷിക മേഖലയിലെ കീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗവുമാണ് മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി തടയിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് പ്രദേശം നീങ്ങുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രജനനത്തിന് രാസവസ്തുക്കൾ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു
ഇടുക്കി മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങി സമീപത്തെ തോടുകളിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും എത്തുന്നു. ഇതുവഴി ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറയുകയും, മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രജനനത്തിനും ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ചെറുമത്സ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇല്ലാതാകുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച്, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ജില്ലാ ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി അംഗവുമായ കെ ബുള്ബേന്ദ്രന് കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. പുഴകളിലെയും തോടുകളിലെയും മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രശ്നമല്ലെന്നും, ഇത് സമഗ്രമായ പാരിസ്ഥിതിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും, അതിൻ്റെ ദോഷം മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുഴകളിലും തോടുകളിലും എല്ലാം പണ്ടുകാലത്ത് പരൽ, വരാൽ, കറ്റി, കുയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇവ തനതായ ജൈവ സമ്പത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മീനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുവരാനുള്ള കാരണം നാട്ടിലെ അമിതമായ രാസവള, കീടനാശിനി പ്രയോഗമാണ്. ജലാശയത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുമ്പോൾ മീനുകളുടെ പ്രജനനത്തിന് തടസമുണ്ടാകുകയും മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാലാണ് തനത് മീനുകളുടെ ശോഷണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജൈവ സമ്പത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് എന്നൊരു വകുപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടൽ ശക്തമായി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇനി പഴയ രീതിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന മീനുകളെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടിയന്തരമായി ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡും പഞ്ചായത്തും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഈ ജൈവ സമ്പത്ത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്", എന്ന് കെ ബുൾബേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണി
കാർഷിക മേഖലയിലെ അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗവും ജലസ്രോതസുകളുടെ മലിനീകരണവുമാണ് മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം. ഇത് തുടർന്നാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നാം നീങ്ങും.
ചെറു മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിക്കുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല, തവളകൾ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ജലജീവികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കീടനിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന തവളകൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് കൃഷിയെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും ബാധിക്കും. ഇതോടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരുകയും, കീടബാധകൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.
ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പുഴകളും തോടുകളും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക, ജലസ്രോതസുകളുടെ കരകളിൽ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ നാട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
Also Read: വികസനത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ; പാടുന്ന പടവാളിൻ്റെ ജന്മ സ്ഥലത്ത് ഇനി പൈതൃക കാര്ഷിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം