തെരഞ്ഞെടുപ്പും ക്രിസ്മസും; ഡിസംബറിൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മലയാളികൾക്ക് ചെലവേറും
വോട്ട് ചെയ്യാനായും ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായും മലയാളികൾക്ക് ഡിസംബറിൽ രണ്ടുതവണ നാട്ടിലെത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്
Published : November 27, 2025 at 3:35 PM IST
കാസർകോട്: ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഈ ഡിസംബർ യാത്രച്ചെലവിൽ കനത്ത പ്രഹരമാകും. ഡിസംബർ 9, 11 തീയതികളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പിന്നാലെ ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതാണ് കാരണം. വോട്ട് ചെയ്യാനായും ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായും മലയാളികൾക്ക് ഡിസംബറിൽ രണ്ടുതവണ നാട്ടിലെത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്.
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി പേർ നേരത്തെതന്നെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. "വോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നാട്ടിലെത്തണം. ഒരു ദിവസം മാത്രം ലീവെടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് അന്നുതന്നെ മടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് പലരും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മുൻപ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെലവ് കൂടുമെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തും," ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഥുൻ പറയുന്നു. മണ്ഡലകാലമായതിനാൽ ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ തിരക്കും വർധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡിസംബർ 20 മുതൽ ടിക്കറ്റില്ല
ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര അവധി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിരാശ നൽകുന്നതാണ് നിലവിലെ യാത്രാ ബുക്കിങ് നില. ഡിസംബർ 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി ഫുൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ലീപ്പർ, തേർഡ് എസി ഇക്കണോമി, തേർഡ് എസി, സെക്കൻഡ് എസി എന്നിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിലും കൺഫേംഡ് ടിക്കറ്റില്ല. ഏതാണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും 50-ന് മുകളിലാണ് വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള (16511 ) കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിൽ ഡിസംബർ 20 തീയതി സ്ലീപ്പർ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് 62 ആയി, 21 ന് ആർ എസി, 22ന് -5, 23ന് -109, 24ന് -165 എന്നിങ്ങനെ ആണ് വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്.
16527 യെശ്വന്തപുരം കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിൽ ഡിസംബർ 20ന് -170, 21-119, 22-126, 25-135 എന്നിങ്ങനെ ആണ് വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്.
ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം മെയിൽ, ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, ചെന്നൈ- ആലപ്പുഴ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്നീ തീവണ്ടികളിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് അതിവേഗം വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഡിസംബർ 22, 23, 24 ദിവസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരക്ക് ഇനിയും കൂടുമെന്നതിനാൽ തത്കാലിലും ടിക്കറ്റ് എളുപ്പമാകില്ല.
പ്രതീക്ഷ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ
ട്രെയിനുകൾ ഫുൾ ആയതോടെ മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇനി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലാണ്. ഈ സമയത്ത് പതിവുപോലെ കൂടുതൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്നാണ് മലയാളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബസ് ടിക്കറ്റുകളും അതിവേഗം ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യത അനുസരിച്ച് എത്രയും വേഗം ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടിവരും.