'മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല'; പി.ജെ. കുര്യനെ തള്ളി ശശി തരൂർ, 100 സീറ്റുവരെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് എംപി

തന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 85-നും 100-നും ഇടയിൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പ്രതീക്ഷയെന്നും തരൂർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 8:08 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രൊഫ. പി.ജെ. കുര്യന്‍റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ശശി തരൂർ എം.പി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ചർച്ചകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എം.എൽ.എമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഹൈക്കമാൻഡായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല, മികച്ച വിജയമാണ് ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫിന് മികച്ച വിജയസാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്.

എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് അരുവിക്കരയിൽ മൂന്ന്-നാല് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ജനപിന്തുണ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. യു.ഡി.എഫ്. തരംഗം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫിന് എത്ര സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. തന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 85-നും 100-നും ഇടയിൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പ്രതീക്ഷയെന്നും തരൂർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

യു.ഡി.എഫ്. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാകും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രൊഫ. പി.ജെ. കുര്യൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരുവല്ലയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥി വർഗീസ് മാമന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു പി.ജെ. കുര്യന്‍റെ പ്രസംഗം.

"കേരളത്തിൽ മെയ് നാലിന് ജനവിധി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിക്കും. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരിക്കും." പ്രസംഗത്തിനിടെ "സാറിന് സംശയമുണ്ടോ?" എന്ന് വേദിയിലിരുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലെന്നും പി.ജെ. കുര്യൻ മറുപടി നൽകി. ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തലയുടെ അടുത്ത് വർഗീസ് മാമൻ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നിയമസഭയിലും ചെന്നിത്തലയുടെ വലതുവശത്ത് അദ്ദേഹമുണ്ടാകുമെന്നും പി.ജെ. കുര്യൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുമെന്നും നിലവിൽ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ എല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പി.ജെ. കുര്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ, യു.ഡി.എഫ്. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണെന്ന് കെ. സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡാണെന്നും ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും കേരളത്തിലുണ്ടാവുക എന്നുമായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി.യുടെ പ്രതികരണം.

Also Read: സമ്മർ കൂളായി 'ഖാദി മനില'; മുതിർന്നവർക്ക് മസ്‌ലിൻ, യുവാക്കൾക്ക് ട്രെൻഡി മനില; വിപണി ഉഷാർ

