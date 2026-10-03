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'മക്കളെ തലോടാൻ രാത്രി വീട്ടിലെത്തില്ല, അതിന് മുമ്പ് കൊന്നുകളയും', പൊലീസിനെതിരെ വധഭീഷണി, ജോയിക്കും കടകംപള്ളിക്കുമെതിരെ കേസ്!

കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ സി.ഐ സതീഷ് കുമാർ, എസ്.ഐ ഗോകുൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് സി.പി.എം നേതാക്കൾ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

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CPIM Leaders V Joy, Kadakampally Surendran (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 8:47 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ എസ്.എച്ച്.ഓയെയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും എം.എൽ.എയുമായ വി. ജോയി, മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ സി.ഐ സതീഷ് കുമാർ, എസ്.ഐ ഗോകുൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് സി.പി.എം നേതാക്കൾ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

'മക്കളെ തലോടും മുൻപ് ഇല്ലാതാക്കും' -കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

സെപ്റ്റംബർ 30-ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ എസ്.എഫ്.ഐ - യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സി.പി.എം നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.

എ.ജി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പൊലീസിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. "കൻ്റോണ്‍മെൻ്റ്‌ സി.ഐ സതീഷ് കുമാറും എസ്.ഐ ഗോകുലും പാതിരാത്രിയിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, സ്വന്തം മക്കളെ ഒന്നു തലോടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വണ്ണം അവരെ തീർത്തുകളയും" എന്നായിരുന്നു കടകംപള്ളിയുടെ കൊലവിളി ഉയർത്തിയുള്ള പ്രസ്താവനയെന്ന് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും കടുത്ത ഭീതി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായെന്നും എഫ്.ഐ.ആർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കലാപശ്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വി. ജോയി എം.എൽ.എ

മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സി.പി.എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി. ജോയി എം.എൽ.എയും പൊലീസിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തി. ഇവിടെ ഒരു 'കൊലപാതകം നടക്കും' എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വി. ജോയി പ്രവർത്തകരെ അക്രമത്തിന് പ്രകോപിപ്പിച്ചതായും ഇതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ പൊലീസിനെതിരെ തിരിയുകയും സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതായി എഫ്.ഐ.ആർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരു നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഇരുനൂറോളം സി.പി.എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ചുമത്തിയത് കടുത്ത വകുപ്പുകൾ

കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക, വധഭീഷണി മുഴക്കുക, ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗൗരവമേറിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്‌) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ വടംവലി കടുക്കുകയാണ്.

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KADAKAMPALLY SURENDRAN POLICE CASE
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