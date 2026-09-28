''എനിക്ക് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ കഴിയില്ല, മരിച്ചവരോടാണ് എൻ്റെ സഹവാസം''... വിട പറഞ്ഞ് അനാഥ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ
ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് പൊലീസിൻ്റെ സഹായിയായി മൃതദേഹങ്ങൾ കൃത്യമായി തുന്നി ചേർക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധനായിരുന്നു.
Published : September 28, 2026 at 3:51 PM IST
രാജീവ് ആർ
കൊല്ലം: ''എനിക്ക് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ കഴിയില്ല, മരിച്ചവരോടാണ് എൻ്റെ സഹവാസം...'' അവകാശികളില്ലാതെ മോർച്ചറിയിലെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ. ഒടുവിൽ യാതൊരു പരിഭവവും പറയാതെ സന്തോഷ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അനാഥ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ വിട പറഞ്ഞത്. അവകാശികളില്ലാതെ മോർച്ചറിയിലെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യകർമങ്ങൾ ഒരുക്കി മരിച്ചാലും മനുഷ്യന് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാള് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രോഗം മൂർഛിച്ച് സന്തോഷ് അന്തരിച്ചത്.
അനാഥ മൃതദേഹങ്ങളോട് അനാദരവ് ഉണ്ടാകരുതെന്ന ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു സന്തോഷിൻ്റെ ജീവിതം. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം, ബന്ധുക്കളാരും ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവസാന യാത്രയ്ക്ക് തൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ''എനിക്ക് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ കഴിയില്ല, മരിച്ചവരോടാണ് എൻ്റെ സഹവാസം...'' എന്നായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത്.
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മരിച്ച് ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ എത്താത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും അധികൃതർക്കുമൊപ്പം നിന്ന് തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സന്തോഷ് സജീവമായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ആദരവോടെ സംസ്കരിക്കണമെന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് കണ്ടിരുന്നത്.
ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് പൊലീസിൻ്റെ സഹായിയായി മൃതദേഹങ്ങൾ കൃത്യമായി തുന്നി ചേർക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധനായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വീർത്തുപോയ മൃതശരീരങ്ങൾ, ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച വികൃതമായ മൃതദേഹങ്ങൾ, വാഹനാപകടത്തിൽ വികൃതമായ മൃതശരീരങ്ങൾ, ദിവസങ്ങളോളം കടന്ന് അഴുകി പുഴുവരിച്ച മൃതശരീരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ബന്ധുക്കൾ പോലും തൊടാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി ഒരു അറപ്പും കൂടാതെയാണ് അവയെല്ലാം മോർച്ചറിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചിരുന്നത്.
ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോഴും മോർച്ചറിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സന്തോഷിൻ്റെ ആ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ മാറിനിൽക്കുന്നിടത്ത്, ആരും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷ്.
മരിച്ചാലും മനുഷ്യന് അഭിമാനമുണ്ട്
അവകാശികളില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യകർമം നടത്തുന്നതിന് പുറമെ, ബന്ധുക്കൾ വൈകിയെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സന്തോഷ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു. മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സംസ്കാരത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു.
മനുഷ്യൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലും മാന്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് സന്തോഷിൻ്റെ ജീവിതം നൽകുന്നത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്കുപോലും, മരണശേഷം ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അർഹിക്കുന്ന ആദരം ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലെ സന്തോഷിൻ്റെ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു.
അനാഥ മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യകർമം ഒരുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ സന്തോഷിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ അവകാശികളില്ലാത്തവരുടെ അവസാന യാത്രയിൽ ഒപ്പം നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. മരിച്ചവരെ പോലും മനുഷ്യരായി കണ്ട സന്തോഷിൻ്റെ ജീവിതവും സേവനവും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഓർമ്മയായി അവശേഷിക്കും.
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