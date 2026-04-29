പെരുമ്പാവൂരിനെ നടുക്കി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർഥികളുടെ മരണം: ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വിദ്യാർഥിയും മരിച്ചു

Published : April 29, 2026 at 10:55 AM IST

എറണാകുളം: അശമന്നൂരിലെ പെരിയാർവാലി കനാലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർഥിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. കോട്ടയം മണർകാട് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ വീട്ടിൽ എമിൽ സുനിൽ (20) ആണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കോതമംഗലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ നടന്ന അപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി അജ്‌മൽ, കൊല്ലം സ്വദേശി അജ്‌സൽ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

ചെറുകുന്നം കെഎംപി കോളജിലെ നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർഥികളായ ആറംഗ സംഘമാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ അശമന്നൂർ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന പെരിയാർവാലി കനാലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. കോളജ് അവധിയായതിനാലാണ് ഇവർ കനാൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. വേനൽക്കാലമാണെങ്കിലും ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജലം ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. കനാലിലെ ആഴമേറിയതും അടിയൊഴുക്കുള്ളതുമായ ഭാഗത്താണ് വിദ്യാർഥികൾ ഇറങ്ങിയത്.

കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം മൂവരും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ വിപുലമായ തിരച്ചിലിലാണ് മൂവരെയും പുറത്തെടുത്തത്.

അജ്‌മലിൻ്റെയും അജ്‌സലിൻ്റെയും ജീവൻ അപ്പോഴേക്കും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന എമിലിനെ ഉടൻതന്നെ കോതമംഗലം മാർ ബസേലിയോസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെൻ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഡോക്‌ടർമാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

തകർന്നത് വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ

മികച്ച ഭാവി സ്വപ്‌നം കണ്ട് നഴ്‌സിങ് പഠനത്തിനായി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ യുവാക്കളായിരുന്നു മൂവരും. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ വേർപാട് സഹപാഠികളെയും അധ്യാപകരെയും ഒരുപോലെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട രണ്ട് വിദ്യാർഥികളുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. എമിലിൻ്റെ മൃതദേഹവും നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

ആവർത്തിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ; മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്‌ധർ

കനാലുകളിലും പുഴകളിലും നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടഭീഷണിയാണെന്ന് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

പുറമെ ശാന്തമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ജലാശയങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ അപകടകരമായ ചതിക്കുഴികളും ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുമുണ്ടാകാമെന്ന് പ്രശസ്‌ത നീന്തൽ പരിശീലകൻ സജി വളാശ്ശേരി പറഞ്ഞു. നീന്തൽ അറിയുന്നവർ പോലും ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അപരിചിതമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അശമന്നൂരിലെ ഈ ദാരുണ സംഭവം വിനോദയാത്രകളിലും മറ്റും യുവാക്കൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഗൗരവകരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവുകയാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇത്തരം കനാലുകളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
