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''തല മുതൽ കാലു വരെ അടിച്ചു ചതച്ചു, മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചു'; ഉസ്ബകിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി നേരിട്ടത് ക്രൂര അതിക്രമം

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി 23 കാരൻ സദറുൽ അനം ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ അറസ്റ്റിലാണ്.

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മരിച്ച സാവരിയ, പ്രതി സാദറുൽ അനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 7:23 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ഉസ്ബകിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി 22കാരി സാവരിയയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സാദറുൽ അനം സാവരിയയെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നും, മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ബന്ധുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം ഇന്ന് പുലർച്ചെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ രാവിലെ തന്നെ റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സാദറുൽ അനം സഹപാഠിയായ സവാരിയയെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

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സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി 23 കാരൻ സദറുൽ അനം ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ അറസ്റ്റിലാണ്. ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു ഇരുവരും.
കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണെന്നും താമസസ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് യുവതി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സാവരിയയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു സാവരിയയും പ്രതി സദറുൽ അനമും. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച ഇരുവരും ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ സദറുൽ അനം പെട്ടെന്നു പ്രകോപിതനായി ലാപ്ടോപ് കൊണ്ടു സാവരിയയുടെ തലയ്ക്കടിച്ചെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

''സാദറുൽ അനം അതിക്രൂരമായി സാവരിയയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. തല മുതൽ കാലു വരെ അടിച്ചു ചതച്ചു. ലാപ്ടോപ് കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റു മാത്രമല്ല മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റലിൽ സൗകര്യം കുറവാണ്. 16000ത്തോളം കുട്ടികളുണ്ട്. പ്രതിയായ ചെക്കനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസർ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവർ പ്രതിയെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസർ ആയ സ്ത്രീയാണ് പറഞ്ഞത് കാല് മുതൽ തല വരെ ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡിയിൽ മർദനമേറ്റ പാടുകളുണ്ട്. ക്രൂര കൊലപാതകം എന്നാണ് അവിടന്ന് പറഞ്ഞത്. മതപരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സഹപാഠികള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു,'' എന്നും ബന്ധുവായ ജനീഷ് പറഞ്ഞു.

സാദുറുൽ അനം യുവതിയെ മത പരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിന് സാവരിയ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. നിലവിൽ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ കേരളത്തിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ്. മരിച്ച യുവതിയുടെ മൃതദേഹം വൈകുന്നേരത്തോടെ സംസ്ക്കരിച്ചു.

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TAGGED:

RELIGIOUS CONVERSION
UZBEKISTAN DEATH
MEDICAL STUDENT DEATH UZBEKISTAN
SAAWARIYA DEATH
UZBEKISTAN WOMEN DEATH

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