സർവീസിലുള്ളവർക്കും വിരമിച്ചവര്ക്കും വ്യത്യസ്ത ക്ഷാമബത്ത; കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി
അലവൻസുകൾ നൽകാനും വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വിരമിച്ചവരേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
Published : April 10, 2026 at 8:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സർവീസിലുള്ളവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും വ്യത്യസ്ത ക്ഷാമബത്ത നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി വിധി. സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെയും പെൻഷൻകാരെയും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.
പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ ജീവനക്കാരുടെ അലവൻസ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേരളവും കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും (കെഎസ്ആർടിസി) സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് കോടതി വിധി ന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് പ്രസന്ന ബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ മാത്രമല്ല, പണപ്പെരുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കാവുന്ന ക്ഷാമബത്തയും ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് വിധിയിൽ പറയുന്നു. പെൻഷൻകാർക്കും സർവീസിലുള്ളവർക്കും ഇടയിൽ വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടായിരിക്കാമെന്നും എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില അലവൻസുകൾ നൽകാനും അവ വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വിരമിച്ചവരേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും ആർട്ടിക്കിൾ 14 ൻ്റെ ലംഘനവുമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
പ്രശ്നം ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അവകാശമല്ലെന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നയാൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരനാണോ അതോ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരനാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സമത്വം എന്നത് പല വശങ്ങളും മാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു ചലനാത്മക ആശയമാണെന്നും പരമ്പരാഗതവും സിദ്ധാന്തപരവുമായ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ അതിനെ ഒതുക്കാനും പരിമിതപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 2021ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിന്നാണ് കേസ് ഉത്ഭവിച്ചത്. പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തുടർന്ന്, സർക്കാർ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത (DR) 11 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും KSRTC ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത (DA) 14 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വിരമിച്ച ജീവനക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ആദ്യം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അവരുടെ ഹർജി തള്ളിയെങ്കിലും, പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പെൻഷൻകാർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സർക്കാരും കെഎസ്ആർടിസിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഈ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ വിധി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുമെങ്കിലും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയിലെ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
