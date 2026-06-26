ETV Bharat / state

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സുരക്ഷാ പരിശോധന; ഒടുക്കം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തിരുത്തലിലേക്ക്

വിദഗ്‌ധ നിഷ്‌പക്ഷ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധിയെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

DEAN KURIAKOSE MP MULLAPERIYAR DAM SAFETY INSPECTION MULLAPERIYAR DAM CENTER GOVT ON MULLAPERIYAR DAM
Dean Kuriakose MP. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വിദഗ്‌ധ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിൽ ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരുത്തലിലേക്ക്. സമിതി രൂപീകരണത്തിൽ ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ച പറ്റിയെന്ന് കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചതായി ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. സമിതിയിൽ കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറായ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ഏഴ്‌ ദിവസത്തിനകം പ്രതിനിധിയെ നിർദേശിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംപി വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച വിദഗ്‌ധ നിഷ്‌പക്ഷ സമിതിയിൽ (Independent Panel of Experts) നിന്ന് കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധിയെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ജനാധിപത്യ രീതികൾക്കും ഡാം സുരക്ഷാ നിയമത്തിനും പൂർണമായും വിരുദ്ധമായ ഈ നടപടിക്കെതിരെ എംപി എന്ന നിലയിൽ താനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര ജലശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി സിആർ പാട്ടീലിന് കത്തയച്ച് ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം വീഴ്‌ച സമ്മതിച്ച് കത്തയച്ചതെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു.

ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ് എംപി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് ലഭിച്ചു. ഈ കാര്യത്തിൽ എന്‍എസ്‌എയ്ക്ക് (ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി) വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ആ നിലപാട് തിരുത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധിയെ നിർദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട് പുതിയൊരു റിവൈസ്‌ഡ് പാനൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരളം എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി വിദഗ്‌ധ സമിതിയുടെ പരിശോധനയാണ് നടക്കേണ്ടത്."അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ പരിശോധനയാണ് ഈ വിദഗ്‌ധ നിഷ്‌പക്ഷ സമിതിയുടേത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകുക എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതോടൊപ്പം പുതിയ ഡാം നിർമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടും തിരുത്തപ്പെടണമെന്ന് എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്‍റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ തള്ളിക്കളയാൻ കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയില്ലെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ് ഈ പുതിയ തിരുത്തൽ നടപടി. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം മികച്ചൊരു വിദഗ്‌ധനെ പാനലിലേക്ക് നിർദേശിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

Also read: ലഹരിക്കായി കാൻസർ വേദനസംഹാരിയും! മാരക ലഹരിയാക്കിയ ലായനി കുത്തിവയ്‌ക്കും; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

TAGGED:

DEAN KURIAKOSE MP
MULLAPERIYAR DAM SAFETY INSPECTION
MULLAPERIYAR DAM
CENTER GOVT ON MULLAPERIYAR DAM
DEAN KURIAKOSE ON MULLAPERIYAR DAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.