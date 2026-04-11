കണ്ണീരോടെ വിട; ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു
ചിക്കമഗളൂരുവിൽ മരിച്ച ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു.
Published : April 11, 2026 at 11:10 AM IST
പാലക്കാട്: കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരിവിൽ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനിടെ മരിച്ച ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കടമ്പഴിപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ചിക്കമംഗളൂരുവില് നിന്നും ആംബുലന്സിലാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. വീട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം ഒരു മണിക്കൂര് പൊതുദര്ശനത്തിന് വയ്ക്കും. തുടര്ന്ന് തിരുവില്യമലയിലെ ഐവര്മഠത്തില് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും.
കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാര്ക്കുമൊപ്പം വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി പോയ ശ്രീനന്ദയുടെ ചേതനയറ്റുള്ള മടക്കം നാടിനെ തന്നെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുകയാണ്. ശ്രീനന്ദയെ അവസാനമായൊരു നോക്ക് കാണാന് നൂറുക്കണക്കിനാളുകളാണ് കടമ്പഴിപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെത്തിയത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലിനാണ് ശ്രീനന്ദയും കുടുംബവും അടക്കം 40 അംഗ സംഘം ചിക്കമംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. ചിക്കമഗളൂരുവിലെത്തിയ സംഘം ഏപ്രില് 7ന് പ്രശസ്തമായ മാണിക്യധാര വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദര്ശിക്കാന് പോയി. എന്നാല് അതിനിടെയാണ് ശ്രീനന്ദയെ കാണാതായത്. സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സംഘം തെരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്ന്ന് ചിക്കമഗളൂരു പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെ ഇന്നലെ ശ്രീനന്ദയെ 1500 അടി താഴ്ചയില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. തെർമൽ ഡ്രോണിൻ്റെ മോണിറ്ററിലാണ് ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്: നേരത്തെ ശ്രീനന്ദയുടെ പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തലയുടെ വലത് ഭാഗത്തേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കാണ് മരണ കാരണം. ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും പലയിടത്തും അസ്ഥികൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Also Read: ശ്രീനന്ദയുടെ മരണം; പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്, മരണകാരണം തലക്കേറ്റ ഗുരുതര പരിക്ക്