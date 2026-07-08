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'സ്വത്ത് ഭാഗംവക്കാൻ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയില്ല....' ബന്ധുവിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ തീകൊളുത്തി മരിച്ച് വയോധികൻ

ലോഡ്‌ജുകളിലാണ് മരിച്ച ചന്ദ്രശേഖരൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബ സ്വത്തായ ഓങ്ങല്ലൂരിലുള്ള സ്ഥലം ഭാഗം വച്ച് വീതിച്ചെടുക്കാൻ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കി അവകാശികൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ബന്ധുവായ ജയന്തി ഒപ്പിടാൻ വിസമതിച്ചിരുന്നു.

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മരിച്ച ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ചന്ദ്രശേഖരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 1:30 PM IST

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പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ വാടാനാംകുറുശിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മൃതദേഹം കത്തികരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ആത്മഹത്യയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്. വീട്ടുടമയായ ജയന്തിയുടെ ബന്ധുവായ ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മരിച്ചത്. സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇയാൾ രാത്രി വീട്ടിൽ എത്തി ശരീരത്തിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

ഇന്നലെയോടെ വാടാനാംകുറുശി പൊയിലൂർ എഎസ് ഭവനത്തിൽ ജയന്തിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് വയോധികൻ്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ ജയന്തി തന്നെയാണ് ആദ്യം മൃതദേഹം കണ്ടത്. പിന്നീട് അയൽവാസികളെ കൂടി വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഷൊർണൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും കുറച്ചു പണവും, തീ കൊളുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ലൈറ്ററും, രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന ഗുളികയും, തൂവാലയും, കത്തികരിഞ്ഞ നിലയിൽ ചെരുപ്പും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ആത്മഹത്യയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ സ്വത്ത് തർക്കം

ജയന്തിയുടെയും മരിച്ച ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും കുടുംബ സ്വത്തായ ഓങ്ങല്ലൂരിലുള്ള സ്ഥലം ഭാഗം വച്ച് വീതിച്ചെടുക്കാൻ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കി അവകാശികൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ജയന്തി ഒപ്പിടാൻ വിസമതിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ പിന്നീട് പല തവണ ജയന്തി നേരിട്ടെത്തി കാണുകയും ഭീഷണി മുഴക്കുകയുമായിരുന്നു.

ബന്ധുവിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ തീകൊളുത്തി മരിച്ച് വയോധികൻ (ETV Bharat)

മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്‌ച മുൻപ് വരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഒപ്പിടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ജയന്തി പൊലിസിന് മൊഴി നൽകി. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ പാലക്കാട് എത്തുമ്പോൾ പട്ടാമ്പിയിലെ ലോഡ്‌ജുകളിലാണ് താമസിക്കുക. മരിക്കുന്നതിന് തലേദിവസം കാരക്കാടിലുള്ള സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രിയോടെ പൊയ്‌ലൂരിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജയന്തിയുടെ വീട്ടിലെ വാതിലിൽ തട്ടിയെന്നും ഇയാളെന്ന് മനസിലായപ്പോൾ ജയന്തി വാതിൽ തുറന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇയാൾ ശരീരത്തിന് സ്വയം തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തീ കത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, കരിയും പുകയും അന്താരാവയവങ്ങളിലേക്ക് വരെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇയാൾ ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ചത് ഏത് ഇന്ധനമാണെന്നും അത് എവിടെനിന്ന് കിട്ടി എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പൊലിസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്‌പി ഷാജു കെ. ഏബ്രഹാം, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ. വിജയകുമാർ, ഇൻസ്പെക്‌ടർ പി വിഷ്ണു, എസ്ഐ കെപി അശ്വിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

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TAGGED:

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വീട്ടുമുറ്റത്ത് മൃതദേഹം
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