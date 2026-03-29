'ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഇതുവരെ ആർക്കും താമസിക്കാനായിട്ടില്ല'; ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തുന്നത് സമരാഭാസമെന്ന് ടി ജെ ഐസക്

സര്‍ക്കാര്‍ ഭവനപദ്ധതിയും പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭവനപദ്ധതിയും തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കോണ്‍ഗ്രസ് ഭവനപദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്.

Dcc President Adv T J Isaac (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 6:24 PM IST

വയനാട്: കോണ്‍ഗ്രസ് ഭവനപദ്ധതിക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തുന്നത് സമരാഭാസമെന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വ ടി ജെ ഐസക്. കോടികളുടെ പ്രചാരണവും പി ആര്‍ വര്‍ക്കും നടത്തി സര്‍ക്കാര്‍ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പോലും ഇതുവരെ താമസിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കല്‍പ്പറ്റയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയെന്ന് ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഒരുക്കാതെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. അവിടെ ഒരാള്‍ക്ക് പോലും താമസിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ അതിൻ്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമരം," ടി ജെ ഐസക് പറഞ്ഞു.

ഈ സമരത്തിന് പിന്നില്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാനാണ് അവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്. പ്രവര്‍ത്തകരെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒരു സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ സമരം.

സര്‍ക്കാര്‍ ഭവനപദ്ധതിയും പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭവനപദ്ധതിയും തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭവനപദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിൻ്റെ പേരില്‍, വീട്ടുനമ്പറില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരില്‍, മറ്റ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ പുറത്തുപോയ ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭവനപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കൈയ്യില്‍ ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകള്‍ പെൻ്റിഗിലാണ്. ഈ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു തീരുമാനവുമെടുത്തിട്ടില്ല.

സര്‍ക്കാര്‍ ഭവനപദ്ധതിയെ സിപിഎം പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയായി മാറ്റി. പാര്‍ട്ടി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യാഖാനിക്കുന്നത്. 774 കോടി രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. ആയിരം സ്‌ക്വയര്‍ഫീറ്റ് വീടിന് 30 ലക്ഷമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെയത് 20 ആക്കുകയും ഒടുവില്‍ 25 ആക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ തുക എന്നതാണ് അവസ്ഥ.

25 ലക്ഷമാണെങ്കില്‍ 80.62 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വീടുകള്‍ക്ക് വരിക. സാസ്‌കി ഫണ്ട് അടക്കം 1653 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കൈയ്യിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ദുരന്തബാധിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. നൂറു കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തുടര്‍ പഠനത്തിനായി തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പോലും ഇത്രയും പണമുണ്ടായിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് വസ്‌തുതകള്‍. ഡിവൈഎഫ്ഐ ആദ്യം സമരം നടത്തേണ്ടത് ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുമ്പിലാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഭവനപദ്ധതിയെ ഇവര്‍ എന്തിനാണ് അധിഷേപിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനമാണിത്. 120 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ബ്രഹ്‌മഗിരി സൊസൈറ്റിയില്‍ നടന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും മിണ്ടാട്ടമില്ല. ധാര്‍മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെങ്കില്‍ ബ്രഹ്‌മഗിരിയില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചവര്‍ക്ക് അത് തിരികെ വാങ്ങി നല്‍കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ പദ്ധതിയിലാണ് സമരം വേണ്ടതെന്ന് ടി സിദ്ധിഖ്

ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സമരത്തിനെതിരെ കൽപ്പറ്റയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി സിദ്ധിഖ് രംഗത്തെത്തി. മാർച്ച് ഒന്നിന് സർക്കാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ടൗൺഷിപ്പിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സമരം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വീട് പോലും ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്കാണ് യുഡിഎഫ് തണലൊരുക്കുന്നതെന്നും മച്ചനയിൽ മണ്ഡലപര്യടനത്തില്‍ സിദ്ധിഖ് വ്യക്തമാക്കി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read: കുന്നമ്പറ്റ ഭവന പദ്ധതി വിവാദം; കുടിൽ കെട്ടി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം, സർക്കാർ പദ്ധതിയിലാണ് സമരം വേണ്ടതെന്ന് ടി സിദ്ധിഖ്

