ഡിസിസി ഓഫിസ് ആക്രമണം; അഞ്ച് പേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, കല്ലെറിയുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും മന്ത്രിമാരും ഡിസിസി ഓഫിസ് സന്ദര്ശിച്ചു.
Published : September 30, 2026 at 7:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരില് തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന കോണ്ഗ്രസ് ഓഫിസ് ആക്രണ പരമ്പരകളില് അഞ്ചോളം പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് എറിഞ്ഞു തകര്ത്ത സംഭവത്തില് നെയ്യാറ്റിന്കര ആറാലുംമൂട് സ്വദേശി അഖിലിനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ അഡ്വ പ്രദീപ്, ശ്രീലാല് എന്നിവരെയും ഏതാനും പേരെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. പിടിയിലായവരെല്ലാം സജീവ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകനാണെന്നും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ആനാവൂരിലെ കോണ്ഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിനുത്തരവാദിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുകയാണ്.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മഹിളാ മോര്ച്ച മാര്ച്ച്
അതിനിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് വൈകിട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രകടനമായെത്തിയ മഹിളാ മോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തള്ളികയറാന് ശ്രമം നടത്തി. പിന്നാലെ പൊലീസ് ജല പീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. അമിത്ഷായെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയവര്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം.
ഡിസിസി ഓഫിസ് സന്ദര്ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഓഫീസിലെത്തി. കല്ലേറില് തകര്ന്ന വാതിലുകളും മറ്റും അദ്ദേഹം സന്ദര്ശിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്ക് കല്ലേറ് നടത്തുകയും നെയ്യാറ്റിന്കര ആനാവൂര് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് തീയിടുകയും ചെയ്ത ക്രിമിനലുകളുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാര്ഹമാണെന്ന് ഡിസിസി ഓഫിസ് സന്ദര്ശനത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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അക്രമം നടത്തിയവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ആനാവൂരിലെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് തീയിട്ട കേസില് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകനാണ് പിടിയിലായത്. നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം തകര്ക്കാന് ചില ബോധപൂര്വം ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പാര്ട്ടി ഓഫിസുകള് ആക്രമിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ഒരു കാലത്തും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ല. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ച് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാവിലെ ഡിസിസി ഓഫിസ് തകര്ത്ത സംഭവം അറിഞ്ഞത് മുതല് നിരവധി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും പ്രവര്ത്തകരും ഡിസിസി ഓഫിസിലെത്തി.
ഓഫിസിലെത്തിയ ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റക്കാരെ പിടികൂടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പേരില് സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്ഗ്രസ് ഓഫിസുകള്ക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ഏര്പ്പെടുത്തില്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ഓഫിസുകളുടെ സുരക്ഷ പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര് നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ്, മന്ത്രിമാരായ കെ മുരളീധരന്, എം ലിജു, സിപി ജോണ് എന്നിവരും ഡിസിസി ഓഫിസ് സന്ദര്ശിച്ചു. കേസന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് സംഘം അക്രമികള് ഓഫിസിന് നേരെ കല്ലെറിയുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ശേഖരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അക്രമികളെ പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നില് വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
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