കുല കുലകളായി ഈന്തപ്പഴം; അപൂർവ കാഴ്ച ഒരുക്കി തോട്ടുമുക്കം ജുമാ മസ്ജിദ്
ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് പള്ളി മുറ്റത്ത് ഈന്തപ്പന നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. കാഴ്ച ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒന്നരവർഷത്തിന് ശേഷം കായ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Published : May 29, 2026 at 8:09 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ. നല്ലകടും ചന്ദന നിറത്തിൽ കുലകളായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ പലപ്പോഴും ടിവിയിലും യാത്രാ വീഡിയോകളിലുമൊക്കെയാണ് മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിൽ അതും കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ കുലച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെങ്കിലും ഒന്ന് ഞെട്ടും. മണലാരണ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈന്തപ്പനയും ഈന്തപ്പഴവുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരുമെന്ന് തെളിയുകയാണ് തോട്ടുമുക്കത്തെ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നട്ട ഈന്തപ്പനകളിലൂടെ.
ഒന്ന് കൈയെത്തിയാൽ തൊടാവുന്ന ഉയരത്തിലാണ് ഈന്തപ്പഴകുലകൾ ഇങ്ങനെ കുല കുലകളായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. തോട്ടുമുക്കം ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ മുന്നിലെ ഈന്തപ്പഴ വിശേഷം ഇപ്പോൾ നാടിനാകെ കൗതുകം ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് നാല് ഈന്തപ്പനകൾ മനോഹരമാക്കി നവീകരിച്ച മസ്ജിദിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്.
അന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്ന്. വെള്ളവും സാധാരണ വളങ്ങളുമൊക്കെ മാത്രം നൽകി പരിചരിച്ചു പോന്ന നാല് ഈന്തപ്പനകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നര വർഷം
മൂപ്പെത്തിയതോടെ കായ്ച്ചു. ഒരു പനയിൽ ചെറിയ കുല മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ നാല് വലിയ കുലകൾ നിറയെ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
ഒന്നരവർഷം മുൻപ് ചെറിയ പള്ളിയായിരുന്നു ഇത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു ഇത്. നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമായാണ് പിന്നീട് ഇത്ര വലിയ പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയത്. ഇവിടെയുള്ള ഭുരിഭാഗം പേരും പ്രവാസികളാണ് അവരുടെയെല്ലാം സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ പള്ളി നമ്മുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് നട്ടതാണ് ഈ ഈന്തപ്പനകൾ. പക്ഷെ ഒന്നരവർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി പോലെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നിക്കുകയാണ് ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ അബ്ദുൽ സലീം പറഞ്ഞു.
തോട്ടുമുക്കത്തെ ഈന്തപ്പഴത്തിന് മണലാരണ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും മധുരവും നിറവും മറ്റു നാടുകളിലെ ഈന്തപ്പഴത്തോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ഗ്രാമത്തിലെ ഏറെ തിരക്കുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ കക്കാടംപൊയിലിലേക്ക് ഈ മസ്ജിദിന് തൊട്ടു മുന്നിലൂടെയാണ് നിരവധി സഞ്ചാരികൾ കടന്നുപോകുന്നത്.
എല്ലാവർക്കും തോട്ടുമുക്കം മസ്ജിദിന് മുമ്പിലെ ഈ ഈന്തപ്പനയും ഈന്തപ്പഴങ്ങളും
മനോഹരമായ കാഴ്ചവിരുന്നാണ് ഒരുക്കുന്നത്. നിത്യവും നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഈന്തപ്പഴം കാണുന്നതിനും അതിനടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുമായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഒന്നരവർഷമായി ഈന്തപ്പനകൾ ഇവിടെ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട്. സൗദിയിലെല്ലാം നൽകുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വളവും ഇതിന് നൽകിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഇതിനെ മറ്റുള്ള ഈന്തപ്പനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഈ കുലച്ച് നിക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ കാണാനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസി അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടുമാസം മുൻപ് പൂവിട്ട് കായ്ച ഈന്തപ്പഴം ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ ധാരാളം എത്തിയതോടെ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ മസ്ജിദ് കമ്മറ്റി അൽപം പ്രയാസത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതു അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ലേലം ചെയ്ത് നൽകാനാണ് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് പ്രദേശവാസി മുജീബ് പറഞ്ഞു.
തോട്ടുമുക്കം ജുമാ മസ്ജിദിന് കാഴ്ച ഭംഗി നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെനട്ടുവളർത്തിയ ഈന്തപ്പനകൾ കായ്ച്ചതോടെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മണ്ണിലും ഈന്തപ്പനകൾ ഫല സമൃദ്ധിനൽകും എന്ന കാര്യം തെളിയുകയാണ്.
