നിതിന് രാജിൻ്റെ മരണം; 28-ന് സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹര്ത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ദളിത് സംഘടനകള്
നിതിന് രാജിൻ്റെ കേസന്വേഷണത്തില് തൃപ്തിയില്ല, ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം വേണം, പൊലീസ് കുറ്റക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നു, നഷ്ടപരിഹാരമായി സര്ക്കാര് 10 കോടി രൂപ നല്കണമെന്നും ദളിത് സംഘടനകള്
Published : April 21, 2026 at 2:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചരകണ്ടി ഡെൻ്റല് കോളജിലെ വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജിൻ്റെ മരണത്തില് നടക്കുന്ന പൊലിസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏപ്രില് 28-ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹര്ത്താലിന് 52 ദളിത് സംഘടനകള് ഉള്പ്പെട്ട ആക്ഷന് കൗണ്സില് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാവിലെ ആറുമുതല് വൈകീട്ട് ആറുവരെയാണ് ഹര്ത്താല്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി 24-ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സമര പ്രഖ്യാപന കണ്വെന്ഷന് സംഘടിപ്പിക്കും.
നിതിന് രാജിൻ്റെ മരണത്തില് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആക്ഷന് കൗണ്സിലിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നു ജനറല് കണ്വീനര് സണ്ണി എം കപികാട് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതായി തങ്ങള്ക്കും നിതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കള്ക്കും കുടുംബത്തിനും സംശയമുണ്ട്.
പൊലീസ് ഇടപെടലുകള് കുറ്റക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാല് മരണത്തിനു തൊട്ടു മുന്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. മരണത്തിനു തൊട്ടു മുന്പ് നിതിന് പ്രിന്സിപ്പലുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, അതൊന്നും പോലീസ് പറയുന്നില്ല. നിതിൻ്റെ മരണത്തിനു കാരണം ലോണ് ആപ്പാണെന്നു തെളിയിക്കാനാണു പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
നിറത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടേയും പേരില് നിതിന് നിരന്തം അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. നിതിൻ്റെ മരണത്തില് കുറ്റക്കാര് അധ്യാപകരായ ഡോ. റാമും ഡോ. സംഗിതയും മാത്രമല്ല. കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല്, ഹോസ്റ്റര് വാര്ഡന് തുടങ്ങി അനവധി പേര്ക്ക് മരണത്തില് പങ്കുണ്ട്. എന്നാല്, കേസ് അന്വേഷണം ആ വഴിയ്ക്കു നീങ്ങുന്നില്ല. മുന്പു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തില് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് അഞ്ചരകണ്ടി ഡെൻ്റല് കോളജിലെ പ്രിന്സിപ്പല്. കോളേജ് മാനേജ്മെൻ്റിനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് തങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കുന്ന മറുപടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേസില് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആക്ഷന് കൗണ്സില് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
നിതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കള് നല്കിയ പരാതിയില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേണം നടത്താന് പൊലിസ് തയ്യാറാവുന്നില്ല. നിതിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി സര്ക്കാര് 10 കോടി രൂപ നല്കണമെന്നും കോളജിൻ്റെ അഫിലിയേഷന് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആക്ഷന് കൗണ്സില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാതൃകാപരമായ നടപടി കോളജിന് എതിരെ ഉണ്ടാവണം. കേസില് സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് 115 ദളിത് വിദ്യാര്ഥികളാണു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഈ ആത്മഹത്യകളില് സര്ക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും അക്ഷന് കൗണ്സില് ഭാരവാഹികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
