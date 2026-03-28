പ്രണയിതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം;നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി....

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 7:22 AM IST

തീയതി: 28-03-2026 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല ദശമി

നക്ഷത്രം: പൂയം

അമൃതകാലം: 06:24 മുതല്‍ 07:55 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:0 മുതല്‍ 8:48 വരെ

രാഹുകാലം: 09:26 മുതല്‍ 10:58 വരെ

സൂര്യോദയം: 6:24 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 6:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ പൂർണമായും സന്തോഷവാനല്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. വ്യക്തിപരമായ നഷ്‌ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വികാരാധീനനായേക്കാം.

കന്നി: നിങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം ശ്രദ്ധയും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതം അപഹരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അവയെ ചുറ്റിപറ്റിത്തന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ബിസിനസുകാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. വൈകുന്നേരം അയാസരഹിതമായ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. വൈകുന്നേരത്ത് സർപ്രൈസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാ സര്‍പ്രൈസുകളില്‍ നിന്നും സന്തോഷം ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും . നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്നത്തേതിലും കൂടുതൽ ഇന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ വരെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമയം വരുന്നതിനായി കരുതിയിരിക്കുക.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രതപാലിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ ഭരിച്ചേക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനശക്തിയെ തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സംയമനം പാലിക്കുക. നിഷേധാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക.

മകരം: മനോവികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാതിരിക്കുക. മറ്റൊരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയപാതയിൽ തടസമായി മാറും. അവസരവാദികൾക്ക് നിങ്ങളെ അത്ര വേഗം കീഴ്‌പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ യുക്തിപരവും, വികാരപരവുമായ ഭാവങ്ങളെ തുലനം ചെയ്‌ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. തന്നെയുമല്ല വ്യക്തിജീവിതവും, തൊഴിലും വിജയകരമായി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ട് പോകാനും സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇന്ന് നേരിടില്ല. എന്നാൽ ചില നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ മനസ് വിഷമിച്ചേക്കാം.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. വളരെയധികം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രണയിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കിടാനും പറ്റിയ സമയമാണിത്. ഈ നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അഭിനന്ദിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശം ദിവസം ഉണ്ടായേക്കാം.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെ അതിനെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതിരിക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും മറ്റ് നിർണായക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ഇന്ന് ആകുലരാക്കിയേക്കാം. അജ്ഞാതമായ ജലാശയങ്ങൾ ഇന്ന് അപകടകരമായേക്കാം. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ഇടവം: വേവലാതികളുടെ മാറാപ്പുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉന്‍മേഷവാനായി ദിവസം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മക നിറവിലാണ്. മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചായ്‌വ് ഇന്ന് വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണം അമ്മയോട് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പാചകസംബന്ധമായ ആനന്ദവും സന്തോഷകരമായ യാത്രയും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തികവും, കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും സമയമായിരിക്കുന്നു.

മിഥുനം: ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ശാന്തതയോടും, ക്ഷമയോടുമിരിക്കുക. സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ, ഇന്നത്തെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമാകും. തമാശയിലൂടെയും നേരമ്പോക്കുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിജയം നേടാം.

