എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ നിക്ഷേപവും വികസനവും വന്നില്ല: ഡി കെ ശിവകുമാർ
കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നല്ല ബന്ധത്തിലായതു കൊണ്ടാണ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ സിബിഐ ഇടപെടാത്തതെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാര്
Published : April 6, 2026 at 2:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി പത്ത് വർഷം എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ചിട്ട് നിക്ഷേപവും വികസനവും വന്നില്ലെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. കെപിസിസി ആസ്ഥനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിൽ മൂന്നിലാണെന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും 25 ലക്ഷം പേരാണ് തൊഴിൽ തേടി നാടുവിടുന്നത്. അവർ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നു. കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അധ്വാന ശീലരാണ്. ഇവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാതെ എന്തിനാണ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത്. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലധികം മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗത്യയുള്ളവരുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ചില ഉറപ്പുകളും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകണം. നയങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അനാവശ്യ സമരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിക്ഷേപം വരും. യുഡിഎഫ് വന്നാൽ അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹൈവേകളെയും എയർപോർട്ടിനെയും തുറമുഖങ്ങളെയും എതിർത്ത പാരമ്പര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ സിബിഐ എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ശിവകുമാർ ചോദിച്ചു. വലിയ കൊള്ളയാണ് ശബരിമലയിൽ നടന്നത്. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര കൊണ്ടാണ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡീലുണ്ടെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ചോദ്യവും പിണറായിയോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഏത് കേസുണ്ടായാലും അതിന് പിന്നാലെ ഇഡിയടക്കം ഏതെങ്കിലുമൊരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുണ്ടാവും. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ബിജെപി. മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റേതടക്കം ഒരുപാട് അഴിമതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു അന്വേഷണവും ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നില്ല.
കേരളത്തിലെ 90 ശതമാനം ആളുകളും ഭരണം മാറണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും സർക്കാർ തികഞ്ഞ പരാജയമായി മാറി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേരളം കടക്കെണിയിലാണ്. യുഡിഎഫ്
ഭരണത്തിലേറിയാൽ കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 5 ഗ്യാരൻ്റികളും സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 5 ഗ്യാരൻ്റികളും ഭരണത്തിലേറി 6 മാസം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി. പാർലമെൻ്റ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുതന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മടിക്കേരി വനത്തിൽ അകപ്പെട്ട ശരണ്യയുടെ അമ്മ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ശരണ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരിച്ചിലിന് താൻ മുൻകൈയെടുത്തിരുന്നു. കർണാകടത്തിൽ നിന്നുള്ള 170 പേരുടെ സംഘമാണ് അവരെ കണ്ടെത്തിയത്. നാല് ദിവസം കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ശരണ്യ കരുത്തുള്ള വനിതയാണ്. അവരെ കണ്ടെന്നാനുള്ള തിരച്ചിലിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി
വയനാട് രാത്രിയാത്ര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും
വയനാട്ടിൽ നിന്നും ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള രാത്രിയാത്ര സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയനാട് എംപിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇതുസംബന്ധിച്ച നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യ മൃഗ സംഘർഷമുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.