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എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടം വരുത്തിവച്ചത്; സാങ്കേതിക പിഴവുകളും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയും കാരണമായെന്ന് ഡിജി ഷിപ്പിങ് ഹൈക്കോടതിയില്‍

രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നാവികർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിങിൻ്റെ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.

MSC ELSA 3 KOCHI SHIP ACCIDENT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING
MSC ELSA 3 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 2:09 PM IST

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എറണാകുളം: എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പൽ അപകടം സാങ്കേതിക പിഴവുകളും സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ചകളും മൂലം വരുത്തി വച്ചതെന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് ഹൈക്കോടതിയിൽ. കപ്പലിൻ്റെ ബാലസ്റ്റ് വാട്ടർ സംവിധാനം ആദ്യം തകരാറിലായെന്നും മുൻ യാത്രകളിൽ തന്നെ കപ്പലിന് ചരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഡി ജി ഷിപ്പിങ് നൽകിയ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നാവികർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിങിൻ്റെ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം. അഞ്ച് നാവികർക്ക് പോകാൻ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ അനുമതി നർകിയിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ സുരക്ഷാ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം പൂർണമായും ഫലപ്രദമല്ലായിരുന്നു. കഠിനമായ ചരിവും കണ്ടയ്‌നറുകളുടെ ഭാരവും കപ്പലിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കി. കണ്ടെയ്‌നർ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് അവഗണിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സമയത്ത് കപ്പലിന് 5 ഡിഗ്രി ചരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കടൽക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഘടനാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കപ്പലിനുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കവും അപകടത്തിനു കാരണമായി. 2016 ൽ ഒരു കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കപ്പൽ കമ്പനി നടത്തിയില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ഡി ജി ഷിപ്പിങ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കപ്പൽ ജീവനക്കാരെ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് നാവികർക്ക് യാത്രാ അനുമതി നൽകുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന ഡി ജി ഷിപ്പിങ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു.

എംഎസ്‌സി എൽസ 3 അപകടം

2025 മെയ് 24നാണ് എംഎസ്‌സി എൽസ 3 ചരക്കുകപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കേരള തീരത്തുനിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയായിരുന്നു കപ്പൽ അപകടം നടന്നത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒഴുകി നടന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. രാസമാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ ഒഴുകി പലയിടങ്ങളിലായി അടിയുകയും ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളും കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പോലുള്ള അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളും കടലിൽ കലർന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

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തുടർന്ന് കപ്പൽ മുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കപ്പൽ ഉടമകളായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയോട് 1200 കോടി രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 136 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഇത്രയും വലിയ തുക കെട്ടിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു കപ്പൽ കമ്പനി ആദ്യം മുതൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. തുക കെട്ടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ചരക്കുകപ്പലായ എംഎസ്‌സി അക്വിറ്റേറ്റ 2 അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അക്വിറ്റേറ്റ വിഴിഞ്ഞത്ത് തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കപ്പൽ കമ്പനി കരുതൽ പണമായി 1227.62 കോടി രൂപ കെട്ടിവച്ചു. തുക കെട്ടിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എംഎസ്‌സി അക്വിറ്റേറ്റ 2 എന്ന കപ്പൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. തൂത്തുക്കുടി, വിഴിഞ്ഞം, കൊച്ചി, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കടൽമാർഗം സർവീസ് നടത്തുന്ന എംഎസ്‌സി എൽസ 3ൽ 643 കണ്ടെയ്നറുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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TAGGED:

MSC ELSA 3
KOCHI SHIP ACCIDENT
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING
D G SHIPPING ON HC IN MSC ELSA 3

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