ആറ്റിങ്ങലില് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 500 ഓളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിലാണ് സംഭവം. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്.
By PTI
Published : April 11, 2026 at 8:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 500 ഓളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്. ആറ്റിങ്ങലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള 500 ഓളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"ആ സിലണ്ടറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ അനധികൃതമായി സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം നടത്താൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്", ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കലക്ടർക്ക് നൽകും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം തേടി നോട്ടീസ് നൽകും. അവരുടെ വാദം കേട്ട ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി എൽപിജി സിലണ്ടറുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ക്ഷാമം സാധാരണക്കാരെയും വ്യാപാര മേഖലയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലെ അനധികൃതമായി സിലണ്ടറുകൾ പൂഴ്ത്തി വെക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടർ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19 കിലോ വരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 195.50 രൂപയാണ് പുതിയതായി കൂട്ടിയത്. കൊച്ചിയിൽ മാർച്ചിൽ 1891 രൂപയായിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില ഇതോടെ 2087 രൂപയാകും.
വലിയ തോതിലുള്ള ഈ വില വർധനവ് ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, കാറ്ററിങ് സർവീസുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. പാചകവാതക വില ഉയർന്നത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയരാനും വലിയ തോതിൽ കാരണമായേക്കും.
അതേസമയം ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക വിലയിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഇത് 920 രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക നികുതി നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഏഴിനാണ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് ഒടുവിൽ വില മാറ്റിയത്.
