ഡോൾഫിൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടു; കേരളത്തില് മഴയ്ക്ക് ശമനം, പുതുക്കിയ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്ട്ട്
6,800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പമേറിയ കാറ്റിനെ കേരള തീരത്തേക്ക് ശക്തമായി വലിച്ചടുപ്പിച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര-തീരദേശ മേഖലകളെ ഒരുപോലെ വെള്ളത്തിലാക്കിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമായത്.
Published : August 9, 2026 at 10:09 AM IST
പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ വിനാശകരമായ അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിച്ച 'ഡോൾഫിൻ' സൂപ്പർ ടൈഫൂൺ ചൈനീസ് തീരത്ത് കരതൊട്ടതോടെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ തുടർന്നുവന്ന അതിതീവ്ര മഴയുടെ ശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. 6,800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പമേറിയ കാറ്റിനെ കേരള തീരത്തേക്ക് ശക്തമായി വലിച്ചടുപ്പിച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര-തീരദേശ മേഖലകളെ ഒരുപോലെ വെള്ളത്തിലാക്കിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമായത്.
നിലവിലെ ആശ്വാസം; എങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരണം
ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദുർബലമാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷ വായുപ്രവാഹം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. എങ്കിലും തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തെ ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ മഴ തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് നാലു ജില്ലകളില് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 9) യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇടത്തരം മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 65 കിലോ മീറ്റര്വരെ വേഗതമുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടൽക്ഷോഭ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും നിർദ്ദേശം
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതം കുറഞ്ഞെങ്കിലും കടലിലെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടലിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാദേശികമായ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
സോമാലിയ തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, അതിനോട് ചേർന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
തെക്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ & തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
ആൻഡമാൻ കടൽ, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത
10/08/2026 മുതൽ 12/08/2026 വരെ: ആൻഡമാൻ കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
10/08/2026: സോമാലിയ തീരം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കൻ & മധ്യ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
Also Read: ചരിത്രനേട്ടവുമായി സിയാൽ; അറ്റാദായം 500 കോടി കടന്നു, 55 ശതമാനം ലാഭവിഹിതത്തിന് ശുപാർശ