ഡിറ്റ് വാ പ്രഭാവം; കേരളത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, അഞ്ചിടങ്ങളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്

പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശവാസികൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം.

KERALA RAIN WARNING YELLOW ALERT IN 5 DISTRICTS CYCLONE DITWAH HEAVY RAIN
Representative image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 8:42 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടലാക്രമണ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്‌നാട് തീരത്തേക്ക്

ശ്രീലങ്കയിൽ ഭീതി പടർത്തിയ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്‌നാട് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലും പുതുച്ചേരിയിലും മൂന്ന് ദിവസം മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും പുതുച്ചേരിയുടേയും തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ കാറ്റാണ് വീശുന്നത്. കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്‍ക്കുന്നു. മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എൻഡിആർഎഫ്, എസ്‌ഡിആർഎഫ് സേനാംഗങ്ങളെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങൾ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.

ശ്രീലങ്കയെ ദുരിതത്തിലാക്കി ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്

ശ്രീലങ്കയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി തുടരുന്ന അതിതീവ്ര മഴയിൽ 100 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേരെ കാണാതായി. ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തും രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. ജനജീവിതം ദുസഹമായ അവസ്ഥയിലാണ്.

25 ജില്ലകളിൽ ഇരുപതിലും ജനജീവിതം സ്‌തംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് വരികയാണ്. ദൃശ്യപരത കുറവായതിനാൽ ബന്ദാരനായകെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

KERALA RAIN WARNING
YELLOW ALERT IN 5 DISTRICTS
CYCLONE DITWAH
HEAVY RAIN
KERALA RAIN YELLOW ALERT

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

