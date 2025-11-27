'സെൻയാർ' പോയി, ഇനി 'ഡിറ്റ് വാ': പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു; കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി. യെമൻ ആണ് പേരിട്ടത്
കാസർകോട്: മലാക്ക കടലിടുക്കിന് മുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട 'സെൻയാർ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമാകുന്നതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടി രൂപംകൊണ്ടു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്ത തീവ്രന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി 'ഡിറ്റ് വാ' എന്ന പേരിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചത്. പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന മലയോര മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം രൂപംകൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ദിശ വടക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് കേരളത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പേമാരിക്കും അതിശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കോട്ട് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അതിനാൽ കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
തീവ്രതയും സഞ്ചാരപഥവും
നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ പൊട്ടുവിലിന് കിഴക്കായും ബട്ടിക്കലോവയ്ക്ക് ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായും ഹംബൻടോട്ടയ്ക്ക് 120 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം. കൂടാതെ ട്രിങ്കോമളിക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായും ഇന്ത്യയിലെ പുതുച്ചേരിക്ക് 610 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായും ചെന്നൈക്ക് 700 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തും എത്തും. തുടർന്ന് നവംബർ 30ന് പുലർച്ചെയോടെ വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ അതീവ ജാഗ്രത
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദം വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നീങ്ങുകയും അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻടോട്ടയിൽനിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായും ബാറ്റിക്കലോവയിൽനിന്ന് 170 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായുമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിച്ച ശേഷം അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൽ ഇത് വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.
ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂർ, ചെങ്കൽപേട്ട്, നാഗപട്ടണം, തഞ്ചാവൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ (എൻഡിആർഎഫ്) പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 80 മുതൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങളെയും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ബാധിച്ചേക്കാം.
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വകയില്ലെങ്കിലും കിഴക്കൻ കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ ശബരിമല തീർഥാടന കാലമായതിനാൽ വനംവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. കാനനപാതയിലെ നീരൊഴുക്ക് വർധിക്കാനും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീർഥാടകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള കേരള തീരത്ത് 3.0 മുതൽ 3.4 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചേക്കാമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഇൻകോയിസ്) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ബീച്ചുകളിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂചലനവും കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല. മഴ കുറവാണെങ്കിലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
പേരുകളിലെ കൗതുകം
ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30 ഓടെയാണ് സെൻയാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടത്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) ആണ് പേര് നിർദേശിച്ചത്. അറബിയിൽ ഈ പേരിൻ്റെ അർഥം സിംഹം എന്നാണ്. പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഡിറ്റ് വാ എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചത് യെമൻ ആണ്. യെമനിലെ വിനോദസഞ്ചാര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലഗൂണിൻ്റെ പേരാണിത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, അറബിക്കടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎംഒ) കീഴിലുള്ള 13 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. ഈ പട്ടികയിലെ ക്രമപ്രകാരമാണ് സെൻയാർ എന്ന പേരിന് ശേഷം ഡിറ്റ് വാ എന്ന പേര് വരുന്നത്.
സെൻയാർ: അപൂർവ പ്രതിഭാസം
നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ കാർ നിക്കോബാറിന് 850 കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻയാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അകന്ന് മലേഷ്യ, സുമാത്ര ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണെന്നും കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ ഇതിനെ അപൂർവ പ്രതിഭാസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 2017ൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതാദ്യമാണെന്ന് മലേഷ്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഹിഷാം മുഹമ്മദ് അനിപ് പറഞ്ഞു. പെനിൻസുലാർ മലേഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കരകയറുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റായി ഇത് മാറിയേക്കാം എന്നും നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ അണക്കെട്ടുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഡാമുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. എങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
