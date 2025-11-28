ആഞ്ഞടിച്ച് 'ഡിറ്റ് വാ'; കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, തമിഴ്നാട്-ആന്ധ്രാ തീരങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും
ഇന്നും നാളെയുമായി കേരളത്തിൽ നേരിയതോതിലുള്ള മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Published : November 28, 2025 at 11:06 AM IST
ഭീതിപരത്തി 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റ്. ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട 'ഡിറ്റ് വാ' ചുഴലിക്കാറ്റ് തൊട്ടടുത്ത തീരങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നവംബര് 30 ഓടെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്കരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, തെക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീരദേശ നിവാസികൾക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നും നാളെയുമായി കേരളത്തിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, ലക്ഷദ്വീപ്- കേരള തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ശ്രീലങ്കയിലെ ട്രിങ്കോമലിയിൽ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്ററും, പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് 610 കിലോമീറ്ററും അകലെയായി ചെന്നൈ തീരത്ത് നിന്ന് 700 കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായാണ് കാറ്റ് വീശിയതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു. "അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ കൂടി തെക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്ര, റായലസീമ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് തുടർന്നേക്കാം," കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
Cyclonic Storm #Ditwah has formed near #SriLanka & will spread rain, some heavy, from #TamilNadu & #Puducherry to #AndhraPradesh Friday into early next week. Strong wind gusts are possible in Puducherry & eastern Tamil Nadu. pic.twitter.com/hTojrIA24b— Jason Nicholls 💙 (@jnmet) November 27, 2025
തമിഴ്നാടിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ജാഗ്രതാനിർദേശം
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട്-പുതുച്ചേരി-ദക്ഷിണ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (എപിഡിഎം) അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 30 ന് പ്രകാശം, നെല്ലൂർ, കടപ്പ, അന്നമയ, തിരുപ്പതി, ചിറ്റൂർ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകർ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിമിർത്ത് പെയ്യും മഴ
ഇന്ന്, ആന്ധ്രപ്രദേശിൻ്റെ തെക്കൻ തീരങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ പെയ്തേക്കാം. അതിനുശേഷം, ഇത് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നവംബർ 30ന് ചില ഇടങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പിന്നീട് ഇത് ക്രമേണ കുറയും. ഡിസംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Cyclone Ditwah formed over the SW Bay of Bengal near 6.9°N/81.9°E at 1130 IST today. It lay close to Pottuvil, ~90 km SSE of Batticaloa and ~700 km SSE of Chennai. The system will move NNW and reach off North Tamil Nadu–Puducherry–south AP coasts by early 30 Nov. pic.twitter.com/I8sQbCqbk7— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 27, 2025
ഇന്ന് തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല ഇടങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും പുതുച്ചേരി, കാരക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചുരുക്കം ചില ഇടങ്ങളിലും ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാഗപട്ടണം, തഞ്ചാവൂർ, തിരുവാരൂർ, പുതുക്കൊട്ടൈ എന്നീ ജില്ലകളിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
രാമനാഥപുരം, ശിവഗംഗ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മയിലാടുതുറൈ, അരിയല്ലൂർ, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴ പെയ്തേക്കാം. തൂത്തുക്കുടി, വിരുദുനഗർ, മധുര, പേരാമ്പ്ര, കടലൂർ, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ മാന്നാർ ഉൾക്കടലിലും കൊമോറിൻ പ്രദേശത്തും മണിക്കൂറിൽ 70-80 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. നാളെ (നവംബർ 29) രാവിലെ മുതൽ നവംബർ 30 വരെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 80- 90 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നീട് ഇത് ക്രമേണ കുറയും.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ഡിസംബർ 1 വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മാന്നാർ ഉൾക്കടൽ, കൊമേറിൻ പ്രദേശം, തമിഴ്നാട്- പുതുച്ചേരി തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. നിലവിൽ കടലിൽ പോയിരിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള തീരത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'ഡിറ്റ് വാ' പേരിന് പിന്നിൽ എന്ത്
ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിനടുത്ത് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചത്, യെമനാണ് ഇതിന് 'ദിത്വ' എന്ന് പേരിട്ടത്, വ്യത്യസ്തമായ തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സൊകോത്ര ദ്വീപിലെ ഡെറ്റ്വ ലഗൂണിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ALSO READ: കൊടും തണുപ്പില് വിറങ്ങലിച്ച് കശ്മീര്; മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത, സഞ്ചാരികള്ക്ക് കാണാന് കാഴ്ചകളേറെ