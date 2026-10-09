കുറവിലങ്ങാട്ടും പരിസര പ്രദേശത്തും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വൻ നാശനഷ്ടം; മൂന്ന് വീടുകൾ തകർന്നു
വ്യാഴാഴ്ച കളത്തൂർ പാപ്പച്ചിപ്പിടിക ഭാഗത്ത് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയുണ്ടായ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്
Published : October 9, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:11 PM IST
കോട്ടയം: കുറവിലങ്ങാട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച അഞ്ചരയോടെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണ് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. കുറവിലങ്ങാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കൃഷിയിടവും വ്യാപകമായി നശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച കളത്തൂർ പാപ്പച്ചിപ്പിടിക ഭാഗത്ത് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയുണ്ടായ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശം സംഭവിക്കുകയും മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മേഖലയിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നതുമൂലം വൈദ്യുതി ഏറെ നേരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുറവിലങ്ങാട് കളത്തൂർ ഭാഗത്താണ് മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും നാശം വിതച്ചത്.
കളത്തൂർ തെന്നാട്ടിൽ രവി കുമാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് റബർ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ശുചിമുറിയുടെ മേൽക്കൂരയും മരം വീണ് നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റബർ, കൊക്കോ കൃഷികളും കാറ്റിൽ നിലംപൊത്തി. തെന്നാട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറേതിൽ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ റബർ മിഷ്യൻ പുരയുടെ മേൽക്കൂര തകരുകയും വസ്തുവിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി റബർ മരങ്ങളും ആഞ്ഞിലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻമരങ്ങളും കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു.
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മുതുരക്കാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായത്. കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ തെന്നാട്ടിൽ രവി കുമാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് റബർ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വഴികളിൽ വീണ മരങ്ങൾ മാറ്റുകയും കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ച് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ശാലിനി മോഹന് പറഞ്ഞു.
തെന്നാട്ടിൽ നാരായണൻ നായരുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റുകൾ മരം വീണ് തകർന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പ, വാഴ, റബർ കൃഷികളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേക്കടത്ത് ജെയിസൻ മാത്യുവിൻ്റെ കായ്ഫലമുള്ള അഞ്ച് വലിയ ജാതി മരങ്ങൾ കാറ്റിൽ തകർന്നു വീണു. മേമന കൃഷ്ണനിവാസ് രാധാ ദേവിയുടെ മാവും റബർ മരങ്ങളും ഒടിഞ്ഞുവീണ് വീടിനും ചുറ്റുമതിലിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആണ്ടൂക്കാല അപ്പുവിൻ്റെ റബർ മരങ്ങളും വേതമ്പടത്തിൽ ലൂക്കായുടെ കപ്പത്തോട്ടവും കാറ്റിൽ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത്, കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
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