ETV Bharat / state

പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തില്‍ സൗന്ദര്യം വഹിച്ച് 'നക്ഷത്ര' വീട്ടിലെ ഈന്ത് കായകള്‍; അപൂർവ കാഴ്‌ച കാണാൻ തിരക്ക് കൂട്ടി നാട്ടുകാർ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള തോട്ടടയിലെ 'നക്ഷത്ര' വീട്ടിൽ എന്‍സി പ്രദീപന്‍ - ദീപ ദമ്പതികളുടെ തോട്ടത്തിലാണ് ഈന്ത് മരം കായ്ച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്‌ചയുള്ളത്. .

CYCAS IN KANNUR ഈന്ത് ചെടി MALABAR REGION CYCAS CIRCINALIS CYCAS CIRCINALIS
ഈന്ത് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂര്‍: വംശനാശം നേരിടുന്ന ഈന്ത് മരം പൂത്ത് കായ്‌കള്‍ വിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ ദൃശ്യം കാണാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ? അങ്ങനെയൊരു കാഴ്‌ച കാണാനായാലോ.. എന്നാൽ ഈന്ത് മരം പൂത്തും കായ്‌ച്ചും നിൽക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്‌ച കാണാൻ തോട്ടടയിലേക്ക് പോകാം...

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള തോട്ടടയിലെ 'നക്ഷത്ര' വീട്ടിൽ എന്‍സി പ്രദീപന്‍ - ദീപ ദമ്പതികളുടെ തോട്ടത്തിലാണ് ഈന്ത് മരം കായ്ച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്‌ചയുള്ളത്. ഏകദേശം നൂറ് വര്‍ഷത്തോളം ആയുസുളള മരത്തില്‍ കായ്‌കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാന്‍ നട്ടു നനച്ച് പരിപാലിച്ചവര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം.

ഈന്ത് കായ്‌ച്ച് നിൽക്കുന്നത് (ETV Bharat)

2003 ല്‍ ദീപയുടെ അമ്മ സുകുമാരിയാണ് തൻ്റെ പറമ്പില്‍ ഈന്ത് മരം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത്. പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തില്‍ സൗന്ദര്യം വഹിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഈന്ത് മരത്തിൻ്റെ ഇലകള്‍ അടുത്ത കാലത്തായി കീടബാധയേറ്റ് നശിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതോടെ ദീപയും ഭര്‍ത്താവും ഈ ചെടിയുടെ ഓലകള്‍ വെട്ടി മാറ്റിയിരുന്നു.

അടുത്ത ദിവസമാണ് മരത്തില്‍ കൈകള്‍ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച രീതിയില്‍ ഇളം പച്ച നിറത്തിലുളള കായ്‌കള്‍ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ഈ അസുലഭ കാഴ്‌ച കാണാന്‍ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ തലമുറയില്‍ അധികമാരും കാണാത്ത ഈന്തിന്‍ കായക്ക് ചെറുനെല്ലിക്കയോളം വലുപ്പമുണ്ട്.

ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം പച്ചനിറത്തിലുളള കായ്‌കള്‍ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചെറു കായ്‌കള്‍ രണ്ടാം നിരയായി വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഈന്തിന്‍ കായ പാകമായാല്‍ തോല് കളഞ്ഞ് ഉണക്കി പലഹാരങ്ങളുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വാതം, പിത്തം, നീര്‍ വീക്കം എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് ഈന്തിന്‍ കായും ഇലയും ചേർത്ത് ആയുര്‍വേദത്തില്‍ മരുന്നായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തില്‍ വടക്കേ മലബാറിലാണ് ഈന്ത് മരം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. 'സൈക്കസ് സിര്‍സിനാലിസ്' എന്നതാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഏത് കാലാവസ്ഥയേയും അതിജീവിക്കാനുളള കഴിവുണ്ട് ഈ ചെടിക്ക്. ആണ്‍ സസ്യവും പെണ്‍ സസ്യവും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈന്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. നിത്യ ഹരിത സസ്യമാണിത്. കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി 270 ഓളം ഈന്ത് മരങ്ങള്‍ നശിച്ചുപോയതായി സസ്യ ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ പി ദിലീപ് പറയുന്നു.

ഈന്ത് മരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരം കീടങ്ങളുടെ വ്യാപനം കാറ്റ് വഴിയാണെന്നും ഒരു മരത്തില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു മരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് ചെടി നശിച്ചു പോകുമെന്നും പി ദിലീപ് പറയുന്നു. ജുറാസിക് കാലഘട്ടം മുതല്‍ ഈ മരം ഭൂമിയിലുള്ളതായാണ് സസ്യ ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍മാരുടെ നിഗമനം.

മുന്‍ കാലങ്ങളശില്‍ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കും ഈന്തോല പന്തല്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ശക്തമായ വെയിലുണ്ടായാലും ഈ ഓലക്കു കീഴില്‍ നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. തോരണങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്താനും ഓല മെടഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായും ഈന്തോല മെടഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

കാവുകളിലെ ഉത്സവത്തിന് കലശത്തിനായും ഈന്തോല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് ഈന്ത് കണ്ടു വരുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ട വനമേഖലയിലും ഈന്ത് വളരാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇടനാടന്‍ മേഖലകളിലെ ഈന്ത് മരങ്ങള്‍ക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഈന്ത് കണ്ട് വരാറുണ്ട്. ഈന്തിൻ്റെ പഴത്തില്‍ ധാരാളം പോഷകാംശമുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് കായ ഉണക്കി പൊടിച്ച് പൂട്ട് പോലുള്ള പലഹാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഈന്ത് ചെടി വിരളമാണ്.

ALSO READ: ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം: പ്രതീക്ഷയിൽ കൊളാവിപ്പാലത്തെ ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ 'തീര'വും

TAGGED:

CYCAS IN KANNUR
ഈന്ത് ചെടി
MALABAR REGION CYCAS CIRCINALIS
CYCAS CIRCINALIS
CYCAS BLOOMED IN KANNUR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.