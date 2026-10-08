കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് 'സൈബർ സേഫ് കേരള 2026'; പദ്ധതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
'സൈബർ സേഫ് കേരള 2026' ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.
Published : October 8, 2026 at 7:44 PM IST
എറണാകുളം: ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വിവിധതരം ഓൺലൈൻ ഭീഷണികളെയും ചതിക്കുഴികളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ 'സൈബർ സേഫ് കേരള 2026' ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരള പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ ഡോം വിഭാഗം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'കിഡ് ഗ്ലോ സൈബർ സമ്മിറ്റ്' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തീർത്തും മാറ്റിനിർത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും, മറിച്ച് അവരെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുതവണ മാത്രം നടത്തുന്ന ബോധവത്കരണങ്ങൾ മതിയാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സൈബർ ബുള്ളിയിങ്, വ്യാജവാർത്തകളുടെ പ്രചാരം, ഓൺലൈൻ ഗെയിം അടിമത്തം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സുസ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തണം.
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ഇതിനായി രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സജീവമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. പൊലീസിന് മാത്രമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകില്ല. കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം സൗഹൃദത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസിലാക്കിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഭയപ്പെടാതെ പൊലീസിനെയോ രക്ഷിതാക്കളെയോ അധ്യാപകരെയോ അടിയന്തരമായി വിവരമറിയിക്കാൻ കുട്ടികൾ തയാറാകണം.
കൃത്രിമബുദ്ധി (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്) വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിൽ നിർമിക്കുന്നത് തടയാൻ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അപരിചിതരുമായി പങ്കുവെക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനഞ്ചായിരത്തിലധികം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സൈബർ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും പ്രതിജ്ഞയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇത് സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൂടി ഉടൻ വ്യാപിപ്പിക്കും.
കൂടാതെ സൈബർ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രോഗ്രാം, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്, വിദഗ്ധരുടെ കൗൺസിലിംഗ് ശൃംഖല തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കും. 'സൈബർ സേഫ് കേരള' പദ്ധതിയുടെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഔദ്യോഗിക രൂപരേഖ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ആസിഫ് അലിയെ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
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