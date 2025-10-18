ETV Bharat / state

25 കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ്

40 ബാങ്ക് അക്ക‍ൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, 250 സിംകാർഡുകൾ, 40 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, നിരവധി ലാപ്ടോപ്പുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പടെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

Representational Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 7:49 PM IST

എറണാകുളം: 25 കോടിയുടെ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികളെയും കസ്‌റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ്. ചൊവ്വാഴ്‌ച പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറും ഈ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഷെമീർഖാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ കേസുകളിൽ ഒന്നിലെ പ്രതികളെയാണ് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിട്ടുനൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനി ഉടമ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിനിരയായ സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാനുള്ള വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് പൊലീസ് നടത്തുന്നത്.

സൈബർ തട്ടിപ്പു കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായ പ്രതികൾ (ETV Bharat)

'പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌താൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 40 ബാങ്ക് അക്ക‍ൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, 250 സിംകാർഡുകൾ, 40 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, നിരവധി ലാപ്ടോപ്പുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പടെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം തട്ടിപ്പിനു പിന്നിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ബുദ്ധി കേന്ദ്രവുമായ പ്രതിയെ തേടി കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് വല വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പിടിയിലായ പന്തീരങ്കാവ് സ്വദേശികളായ പികെ റഹീസ്, വി അന്‍സാര്‍, അനീസ് റഹ്മാന്‍ എന്നിവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

തട്ടിയെടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ കുറിച്ചും പ്രതികളുടെ മറ്റു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. സെപ്‌തംബർ 16ന്‌ ഇതേ കേസിൽ കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി ജി സുജിതയെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തിരുന്നു.

തട്ടിയെടുത്ത പണത്തിൽ നാൽപത് ലക്ഷം രൂപ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. തട്ടിയെടുത്ത പണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ക്യാപ്പിറ്റലക്‌സ് എന്ന വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ഇവർ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തത്. പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് 90 തവണകളായി 25 കോടി രൂപയാണ് ഇവർ തട്ടിയെടുത്തത്.

2023 മാർച്ച് 15 മുതൽ 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് 29 വരെയാണ് പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ പണം കൈപ്പറ്റിയത്. തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രതികൾ ഉടൻ മാറ്റും. അതിൽ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ മൂന്ന് പ്രതികളാണ്.

നിരവധി പേരിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പരാതിക്കാരനോട് പണം അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികൾ പരാതിക്കാരനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് തട്ടിപ്പിനിരയാക്കുക ആയിരുന്നു.

