നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികൾ; കെണിയിൽ വീണത് ആയിരങ്ങൾ, 2025ല് സൈബർ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഹബായി കോഴിക്കോട്
രണ്ട് കോടി മുതൽ അഞ്ച്കോടിയലധികം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാജ ഓഹരി നിക്ഷേപക്കേസുകൾ ഇതിലുണ്ട്. നാല് കേസുകളിൽ മലയാളികളടക്കം 10 പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
Published : January 13, 2026 at 3:05 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഓൺലൈൻ പണം തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഹബ്ബായി മാറി കോഴിക്കോട്. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും വെട്ടിൽ വീഴുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. പൊലീസും സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗവും നിരന്തരം ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേസുകൾ കുത്തനെ വർധിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡാറ്റ പുറത്ത് വിടുമെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 15 വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാല് കോടിയിലേറെ (4,05,45,161) രൂപയാണ്. സിറ്റി സൈബർ പൊലീസിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 14 കേസുകളിലെ കണക്കാണിത്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഒറ്റക്കേസില് മാത്രം 1.16 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവും ഇതില്പ്പെടും. സിറ്റി പൊലീസ് ജില്ലാ പരിധിയിൽ ഓൺലൈൻ പണത്തട്ടിപ്പിൽ 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസുകളാണെങ്കിൽ സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കുക. ഈ വർഷം ഇതുവരെ സിറ്റി ജില്ലാ പരിധിയിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 19 ആണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം..
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 103 സൈബര് പണം തട്ടിപ്പ് കേസുകളാണ്. 39.12 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. രണ്ട് കോടി മുതൽ അഞ്ച്കോടിയലധികം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാജ ഓഹരി നിക്ഷേപക്കേസുകൾ ഇതിലുണ്ട്. നാല് കേസുകളിൽ മലയാളികളടക്കം 10 പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേതടക്കം സൈബർ പണത്തട്ടിപ്പു കേസുകളിൽ സിറ്റി ജില്ലാ പരിധിയിൽ 30 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
റൂറലിലും പരാതി പ്രളയം
2005ൽ നാല് മാസത്തിനകം 865 പരാതികളാണ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ പൊലീസ് പരിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 10 കോടിയിലേറെ രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2024 ൽ 2277 പരാതികളാണ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്. 8.5 കോടി രൂപ നഷ്ടമായതാണ് കണക്ക്. താമരശേരി, കൊടുവള്ളി സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും. തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറുടെ 1.25 കോടി രൂപയും, കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയുടെ 23 ലക്ഷം രൂപയും മുക്കത്തെ റിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 77 ലക്ഷവും താമരശേരിയിലെ പ്രവാസിക്ക് 90 ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൽ പെടും. ലോൺ ആപ്പിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പെരുവണ്ണാമൂഴി സ്വദേശിക്ക് 95,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
വീഴ്ത്തുന്നത് സ്ത്രീകളെ മുൻ നിർത്തി
നാൽപതിനും അറുപതിനും ഇടയിലുളള പുരുഷന്മാരാണ് തട്ടിപ്പുസംഘങ്ങളുടെ ട്രാപ്പിൽ കൂടുതലായും പെടുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി യുവതികളുടെ നമ്പറിൽ നിന്നും മെസേജ് വരും. പിന്നാലെ കോളും. അവർ നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ വലിയ സമയം വേണ്ടി വരില്ല. പിന്നാലെയാണ് കെണിയൊരുക്കുക. ഐപിഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകക്ക് വൻ ലാഭ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടുന്നതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡാണെന്ന് സിറ്റി സൈബർ എസ് ഐ പറഞ്ഞു. വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുക. വിശ്വാസ്യതക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പേർ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാക്കും. ഗ്രപ്പിലുടനീളം പണം നിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെയും ലാഭം വന്നതിൻ്റെയും ചർച്ചകളായിരിക്കും. പിന്നാലെ ഇതിൽ ആകൃഷ്ടരായി ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കും. ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ.. തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം പോകുന്നത്. ലാഭ വിഹിതം ചോദിക്കുന്നതോടെ ചിലർക്ക് ചെറിയ തുക ലഭിക്കും. തുടർന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീയും ബ്ലോക്കാവും.
പല നാൾ കള്ളൻ, ഒരു നാൾ പിടിയിൽ
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന സൈബർ ക്രെമിലും ഓൺലൈനിൽ തട്ടിപ്പിലും അറസ്റ്റിലായത് വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരാളും ഒന്നു ഞെട്ടും. പല കേസുകളിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു മടി കൂടാതെയാണ് സൈബർ പൊലീസും മറ്റും ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും പ്രതിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതും.
ചില കേസുകളിൽ കംബോഡിയ, മലേഷ്യ, ചൈന, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വ്യാജന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓഹരിക്കമ്പോള നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പായതിനാൽ, ഓരോ കേസിലും എത്ര പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതു പോലും കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് പറയുന്നു. അതേസമയം, ട്രേഡിങ്ങിന്റെ പേരില് തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണത്തില് ഏറിയ പങ്കും പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്ക് പിന്നാലെ കുറച്ച് പണമൊക്കെ തടഞ്ഞ് നിർത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 46 കേസുകളിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ മാത്രമാണു തെളിയിക്കാനായത്. കേരളത്തില് എത്തുന്ന ഹവാല പണത്തില് ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പില് ഉള്പ്പെട്ട പണവും ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുകാരും സൈബര് തട്ടിപ്പുകാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും യഥാർഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുക തീർത്തും ദുഷ്കരമാണ്.
ചില സംഭവങ്ങൾ
വെർച്വൽ അറസ്റ്റിലൂടെ പണം തട്ടിയ കേസിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. താമരശ്ശേരി സ്വദേശി കയ്യേലിക്കൽ മുഹമ്മദ് ഷാനിഷ്, മടവൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജനീസ് എന്നിവരെയാണ് വടകര സൈബർ പൊലീസ് പിടി കൂടിയത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തന്നും വെർച്വൽ അറസ്റ്റിലാണെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുകയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെയും മകൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ പല തവണകളായി 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്.
വ്യാജ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പിലൂടെ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനിയുടെ 23 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിലും, ലോൺ ആപ്പ് തട്ടിപ്പിലൂടെ പെരുവണ്ണാമൂഴി സ്വദേശിയുടെ 95,000 രൂപ നഷ്ടമായ കേസിലും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിരുന്നു. കൊടുവള്ളി വാവാടിലെ പിക്കണ്ടിയിൽ മുഹമ്മദ് ജാസി(23)യെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ്കുമാറും സംഘവും എറണാകുളത്തുനിന്ന് പിടികൂടിയത്.
തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ
ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ആധികാരികതയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ കൈമുതൽ. വലിയ കമ്പനികളുടെ പേരിലാണ് ഈ സംഘങ്ങള് സമീപിക്കുക. ആദ്യം വാട്സാപ്പ് അടക്കമുള്ള സാമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ട്രേഡിങ് പഠിപ്പിക്കും. വിവിധ കമ്പനികളെയും നിക്ഷേപിക്കേണ്ട രീതിയും പരിചയപ്പെടുത്തും. ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ ചെറിയ ലാഭം തിരികെ നല്കും. അങ്ങനെ നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്ത ശേഷമാണ് തട്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കുക. പേരെടുത്ത വലിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വാങ്ങാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കുഴിയിൽ ചാടിക്കുക. വിശ്വാസ്യത വര്ധിപ്പിക്കാന് ക്വാളിഫൈഡ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല് ബയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കും. തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
