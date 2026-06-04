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ജയിലിൽ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരണമെന്ന് പരാതി

മരിച്ചത് റിമാന്‍ഡ് പ്രതി ആയിരുന്ന ചിറ്റിശേരി സ്വദേശി രേഷ്‌ ബാബു.

THRISSUR DISTRICT JAIL RESH BABU REMAND ACCUSED CHITTISSERI MAN
രേഷ്‌ ബാബു (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 5:44 PM IST

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തൃശ്ശൂർ: ജയിലിൽ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് മരിച്ചതായി പരാതി. റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ മരണത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്‍റെ പരാതി. തൃശ്ശൂർ ചിറ്റിശ്ശേരി സ്വദേശി രേഷ് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിലാണ് കുടുംബം ആരോപണം ഉയർത്തുന്നത്.

Custyday death (ETV Bharat)

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ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു രേഷ് ബാബുവിനു മർദ്ദനമേറ്റു എന്നാണ് പരാതി. ഇക്കഴിഞ്ഞാൽ 26നാണ് ജില്ലാ ജയിലിൽ തലകറങ്ങി വീണതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മുഖത്തും ശരീരത്തും മർദ്ദനമേറ്റതിന്‍റെ പാടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻറെ ആരോപണം.

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എന്നാൽ ആരോപണം ജയിൽ അധികൃതർ തള്ളി. പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം. മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Last Updated : June 4, 2026 at 5:44 PM IST

TAGGED:

THRISSUR DISTRICT JAIL
RESH BABU
REMAND ACCUSED
CHITTISSERI MAN
CUSTYDAY DEATH

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