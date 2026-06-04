ജയിലിൽ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരണമെന്ന് പരാതി
മരിച്ചത് റിമാന്ഡ് പ്രതി ആയിരുന്ന ചിറ്റിശേരി സ്വദേശി രേഷ് ബാബു.
Published : June 4, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 5:44 PM IST
തൃശ്ശൂർ: ജയിലിൽ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് മരിച്ചതായി പരാതി. റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ മരണത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. തൃശ്ശൂർ ചിറ്റിശ്ശേരി സ്വദേശി രേഷ് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിലാണ് കുടുംബം ആരോപണം ഉയർത്തുന്നത്.
Also Read: നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം; സിബിഐ അന്വേഷണം, മകൾക്ക് ആശ്രിത നിയമനം നൽകും
ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു രേഷ് ബാബുവിനു മർദ്ദനമേറ്റു എന്നാണ് പരാതി. ഇക്കഴിഞ്ഞാൽ 26നാണ് ജില്ലാ ജയിലിൽ തലകറങ്ങി വീണതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മുഖത്തും ശരീരത്തും മർദ്ദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻറെ ആരോപണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ ആരോപണം ജയിൽ അധികൃതർ തള്ളി. പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം. മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.