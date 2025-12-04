തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന അപൂർവ പക്ഷികളെ കടത്താൻ ശ്രമം; ദമ്പതികൾ കൊച്ചിയില് പിടിയിൽ
പിടികൂടിയ പക്ഷികളെയും യാത്രക്കാരെയും വനം വകുപ്പിന് കൈമാറിയതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും മലയാറ്റൂർ ഡി എഫ് ഒ കാർത്തിക് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : December 4, 2025 at 12:56 PM IST
എറണാകുളം: വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്നതുമായ 11 അപൂർവയിനം പക്ഷികളെ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ദമ്പതികളെ നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പിടികൂടി. യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അറകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ജീവനുള്ള പക്ഷികളെ കണ്ടെടുത്തതെന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് ക്വാലാലമ്പൂർ വഴി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ ദമ്പതികളാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരോടൊപ്പം ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് പക്ഷിക്കടത്ത് ശ്രമം കയ്യോടെ പിടികൂടിയത്.
പിടികൂടിയ അപൂർവയിനം പക്ഷികൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളുടെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച കൺവെൻഷൻ (CITES) പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇത്തരം പക്ഷികളെ അവയുടെ സ്വദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണ്.
പിടികൂടിയ പക്ഷികളെയും യാത്രക്കാരെയും വനം വകുപ്പിന് കൈമാറിയതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും മലയാറ്റൂർ ഡി എഫ് ഒ കാർത്തിക് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ദമ്പതിമാർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരമുളള നടപടികൾ സ്വികരിക്കുമെന്നും ഡിഎഫ്ഒ കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി.
ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കും
സിഐടിഇഎസ് വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന ജീവനുള്ള പക്ഷികളെ അവയുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ നാടുകടത്തണം. ഇതനുസരിച്ച്, വനം വകുപ്പ് പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക ചികിത്സയും ക്വാറൻ്റീനും നൽകിയ ശേഷം വിമാനമാർഗം ഇവയെ ജന്മനാടായ തായ്ലൻഡിലേക്ക് തിരികെ അയക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഘടിത കടത്തിൻ്റെ സൂചന
സമാനമായ രീതിയിൽ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് പക്ഷികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന യാത്രക്കാരെ മുൻപും കൊച്ചിയിൽ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് അപൂർവയിനം പക്ഷികളെ കടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പിടിയിലായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ബിന്ദു, ശരത് എന്നിവർ 75,000 രൂപ പ്രതിഫലത്തിനാണ് പക്ഷിക്കടത്ത് കാരിയർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇവരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയ 14 പക്ഷികളെയും തായ്ലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു.
പുതിയ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ കടത്തുശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും കസ്റ്റംസും വനം വകുപ്പും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
Also Read: 'ഉയിരേ' ഗാനം പിറന്ന മനോഹര തീരത്ത് വീണ്ടും 'ബോംബെ' ടീം; ബേക്കലില് എത്തുക ഡിസംബര് 20ന്