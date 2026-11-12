രുചിയില് വെണ്ണ പോല് മൃദുലം, മധുരം; ബിപിയും സ്ട്രോക്കും ഹാര്ട്ടറ്റാക്കും ചെറുക്കും കേമന്
CUSTARD APPLES CULTIVATION KERALA: രുചിയിലും ഔഷധ ഗുണത്തിലും മുമ്പനായ ആത്തച്ചക്കയെ കേരളം അവഗണിച്ചപ്പോള് കൃഷി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വ്യാപകമാകുന്നു. ജീവകങ്ങളുടേയും ധാതുക്കളുടേയും കലവറയായ ആത്തച്ചക്ക കേരളത്തിലെ തൊടികളില് കാണാക്കനിയാകുന്നു.
Published : November 12, 2026 at 5:29 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ എം
കണ്ണൂര്: എവിടെ നിന്ന് എത്തിയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ചെടി. നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടുപറമ്പുകളില് യാതൊരു പരിപാലനവുമില്ലാതെ വളര്ന്ന് കായ്ഫലം തന്നു പോന്ന ഒരു മരം. കൃത്യമായ പരിപാലനമോ വളമോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നാവുകളിൽ മധുരം നിറച്ച ആത്തമരവും അതിലെ ആത്തച്ചക്കയും.
അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നാണ് ആത്തച്ചക്ക കേരളത്തില് എത്തിയതെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള നിഗമനം. അല്ല, പശ്ചിമ ബംഗാളില് നിന്നാണ് എത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ജന്മദേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങള് നിലനില്ക്കുമ്പോഴും ആത്തച്ചക്കയെന്ന ഫലത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് മലയാളികളില് ഏറെപ്പേര്ക്കറിയില്ല. ആത്തമരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പഴത്തെയാണ് ആത്തച്ചക്ക, ആനമുന്തിരി, രാമപ്പഴം എന്നീ പേരിട്ട് പല നാടുകളില് ആളുകള് വിളിച്ചു പോന്നത്.
ആത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ
ഒരു കാലത്ത് പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാര് നിരവധി രോഗങ്ങള്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി ആത്തച്ചക്ക നിര്ദേശിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ആയുര്വേദ ചികിത്സകരും ഇതിന്റെ ഔഷധ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ആയുര്വേദ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാര് പല ചികിത്സക്കും ഇതിൻ്റെ ഇല, പച്ചക്കായ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു. വയറിളക്കത്തിനും വയറുകടിക്കും പച്ച ആത്തച്ചക്ക ഔഷധമായി പലേടത്തും ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
ജീവകങ്ങള്, അയേണ്, കാല്സ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മംഗ്നീഷ്യം, ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകള് എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് ആത്തപ്പഴമെന്ന് അഗ്രികള്ച്ചറിസ്റ്റ് ബി.എസ് . അദീന് ലാല് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു." ശരീരത്തില് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കാന് ഇത് സഹായിക്കും. ജീവകം ബി വിഭാഗത്തില്പെട്ട തയാമിന്, റൈബോഫ്ളോവിന്, നിയാസിന് എന്നിവയും ആത്തച്ചക്കയില് ധാരാളമുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുളളതിനാല് ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവ തടയാന് സഹായകരമാണ്. രക്ത സമ്മര്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇവക്ക് കഴിയും".
കസ്റ്റാഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ അനോണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആത്തച്ചക്ക. അനോനേഷ്യ എന്ന കുടുംബത്തില്പെട്ടതാണ് ഈ മരം. ഈ പഴത്തിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വിറ്റമിന് സി, വിറ്റമിന് ബി കോംപ്ലെക്സ്, പൊട്ടാസ്യം, കോപ്പർ എന്നീ പല മൂലകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദീന് ലാല് പറഞ്ഞു. അനോന ററ്റിക്കുല എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആത്തച്ചക്ക ഔഷധ ഗുണം കൊണ്ടും രുചി കൊണ്ടും ഏറെ മികച്ചതാണെങ്കിലും, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതെയായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലബാർ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സുപരിചിതമായിരുന്ന ആത്തച്ചക്കയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദീന് ലാല് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
"ഒരു കാട്ടുമരത്തിൻ്റെ പരിഗണന മാത്രമേ ഇതുവരെ ഇതിന് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നല്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല് ചിലയിടങ്ങളില് ഇത് നട്ടു വളര്ത്തി വരുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് പുഷ്പിക്കുന്ന ആത്തമരത്തില് നിന്നും മികച്ച വിളവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇരുപത് വര്ഷക്കാലത്തോളം ഒരു ആത്തമരത്തില് നിന്നും തുടര്ച്ചയായി വിളവ് ലഭിക്കും. പിന്നീട് വിളവ് കുറഞ്ഞ് മരം തന്നെ ശോഷിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ്. മരത്തില് കായ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൃമികീടങ്ങള് മൂലമുളള പ്രശ്നങ്ങളും അപൂര്വമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കായ്കൾ മൂത്ത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാല് മരത്തില് വച്ച് പഴുക്കാന് അനുവദിക്കരുത്. പറിച്ച് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളില് വെച്ച് വേണം ഇവ പഴുപ്പിക്കാന്. " അദീന് ലാല് വിശദീകരിച്ചു.
പക്ഷികൾക്കും പ്രിയങ്കരം
പക്ഷികള്, അണ്ണാന് തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങള്ക്ക് ഈ പഴം പ്രിയങ്കരമാണ്. ഭൂരിഭാഗം പഴങ്ങളും ഇങ്ങനെ പക്ഷികൾ ഭക്ഷിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടാകും. 5.8 മീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് വളരുന്ന ആത്തമരത്തിന് ധാരാളം ശാഖോപശാഖകളുമുണ്ട്. കൊമ്പ് കോതി വച്ച് വലയിട്ടാല് പഴങ്ങള് നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭ്യമാകും. നീണ്ട ചെറിയ ഇലകളാണ് ആത്തമരത്തിനുളളത്. കൃത്രിമ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പരാഗണം നടത്തിയാല് വിളവ് കൂട്ടാന് കഴിയും. വെണ്ണപോലെ മൃദുവായതും മധുരമുളളതുമാണ് ആത്തച്ചക്കയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം. പഴത്തിനകത്തെ വിത്തിലും ഇലയിലും വേരിലും വിഷാംശമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്.
തൊടികളില് നിന്ന് മറയുന്നു
മലബാറില് ഈയടുത്ത കാലം വരെ ഏതാണ്ടെല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു ആത്ത മരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇന്ന് ആത്തച്ചക്ക പച്ചക്കറിച്ചന്തയില് കിലോയ്ക്ക് അറുപതും എഴുപതും രൂപ നല്കി വാങ്ങണമെന്ന സ്ഥിതിയാണ്. നല്ല മധുരവും കാൽസ്യവുമുള്ള പഴവർഗമാണ് ആത്തച്ചക്ക. യഥാര്ഥ ആത്തച്ചക്ക കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാന് കിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഷാജി കെ എം പറഞ്ഞു. "ആത്തചക്ക കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറമ്പിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനില്ല. ആകെ പാടെ നാട്ടിന് പുറങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടാനുള്ളു. മൂത്ത ആത്തചക്ക പറിച്ചിട്ട് അരിയിൽ മുക്കി വച്ചിട്ട് പഴുപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് കഴിക്കണം" ഷാജി പറഞ്ഞു.
സ്വാദിഷ്ഠമായ പഴമായിട്ടു കൂടി കേരളീയര് ഈ ചെറു മരത്തിനെ അവഗണിക്കുകയാണ്. എന്നാല് പശ്ചിമബംഗാള്, അസം, ഉത്തര്പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ആത്ത കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാര്ഷിക വിളയായും ഇതിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്ഷിക വിളയെന്ന നിലയില് ആത്തച്ചക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മുന്നില്. ഇന്ത്യയിലെ ആത്തച്ചക്ക അഥവാ കസ്റ്റാര്ഡ് ആപ്പിള് ഉത്പാദനത്തില് ഏതാണ്ട് പകുതിയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സംഭാവനയാണ്. ഏതാണ്ട് രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനത്തില് 42 ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്ന് വരുമ്പോള് 22 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത് 14 ശതമാനം, ആന്ധ്രാ പ്രദേശും തെലങ്കാനയും അടക്കമുള്ള തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് പത്തു ശതമാനത്തോളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബംഗളൂരു ഹൈദരാബാദ് പോലുള്ള നഗരങ്ങളില് 100 രൂപക്ക് മുകളിലാണ് ആത്തച്ചക്ക വില. പ്രാദേശിക ചന്തകളിലും 50 മുതല് 70 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്.
ആത്തമരം വിത്ത് വഴിയാണ് വളരുന്നത്. മൂന്ന് നാല് വര്ഷം കൊണ്ട് ഇതില് കായ പിടിച്ചു തുടങ്ങും. പച്ച നിറത്തിലുളള കായ മൂത്ത് പാകമെത്തുമ്പോള് മഞ്ഞ നിറമായും പിന്നീട് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുമാകും. ആത്തച്ചക്ക മാത്രമല്ല ആത്തയുടെ ഇലയും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഓര്ഗാനിക് ഫാമുകളില് മികച്ച ഒരു കീടനാശിനിയായി ആത്തയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം. ഇല അരച്ചു ചേര്ത്ത വെളളത്തില് ഹാര്മിഫാം കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് തളിച്ചാല് കൃമികീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാന് ആകുമെന്ന് അഗ്രികള്ച്ചറിസ്റ്റ് ബി.എസ് . അദീന് ലാല് പറഞ്ഞു.
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