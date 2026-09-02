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കേരളത്തിലാദ്യമായി വ്യാവസായിക ഫ്ലെക്സിബിൾ കരിക്കുലവുമായി കുസാറ്റ്; അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം

കേരളത്തിലാദ്യമായി വ്യാവസായിക ഫ്ലെക്സിബിൾ കരിക്കുലവുമായി കുസാറ്റ്; അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം

CUSAT
കുസാറ്റ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 5:56 PM IST

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എറണാകുളം: വ്യവസായ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ദിനംപ്രതിയുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സർവകലാശാലാ പാഠ്യപദ്ധതി അതിവേഗം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി 'വ്യാവസായിക ഫ്ലെക്സിബിൾ കരിക്കുലം' കൊണ്ടുവരാൻ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കുസാറ്റ്) തീരുമാനിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ തൊഴിൽസാധ്യതകൾ തുറക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കാരം കേരളത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ഡോ. എം. ജുനൈദ് ബുഷിരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സർവകലാശാലാ ഡീന്മാരും വകുപ്പ് മേധാവികളും പങ്കെടുത്ത നിർണായക യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിന് ധാരണയായത്.

വർഷങ്ങളോളം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന പരമ്പരാഗത സിലബസ് രീതിക്ക് പകരം കാലാനുസൃതമായ അക്കാദമിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ മാതൃക. പുതിയ മാതൃകയനുസരിച്ച് മൊത്തം സിലബസിൻ്റെ 80 ശതമാനം അക്കാദമിക് നിലവാരവും നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന കോർ വിഷയങ്ങളായി നിലനിൽക്കും. ബാക്കിയുള്ള 20 ശതമാനം ഭാഗമാണ് വ്യവസായ ലോകത്തെ പുതിയ വികസനങ്ങൾ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, അന്തർവിഷയ വിഷയങ്ങൾ, കേസ് സ്റ്റഡികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. സെമികണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി, ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന ശാഖകൾക്ക് പുറമെ എൻജിനീയറിങ്, മാനേജ്മെൻ്റ്, നിയമം, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ രീതി നടപ്പാക്കും.

സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ശ്രദ്ധേയമായ മികച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ വകുപ്പ് റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് നേരിട്ട് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാനും ഇതിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങും. സിലബസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ 'ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റൽ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി' രൂപീകരിക്കും. ഇതിലേക്ക് അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, പൂർവവിദ്യാർഥികൾ, വ്യാവസായിക വിദഗ്ധർ, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോകൾ എന്നിവർക്ക് പുത്തൻ പഠനമേഖലകളെക്കുറിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം.

പുതിയ വിഷയങ്ങൾ അതിവിദഗ്ധമായി വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ, പ്രമുഖ ആർ ആൻഡ് ഡി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്നിവയും സർവകലാശാല ഉറപ്പാക്കും. വ്യവസായ ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളുടെ നൈപുണ്യവും തൊഴിൽ ക്ഷമതയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ കുസാറ്റിൻ്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

TAGGED:

CUSAT
EDUCATION
HIGHER EDUCATION
SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
INDUSTRIAL FLEXIBLE CURRICULUM

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