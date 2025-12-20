കുസാറ്റിന് അഭിമാന നേട്ടം; ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾക്ക് ഇനി 'വിരലടയാളം', ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻ്റ് സ്വന്തമാക്കി
വിവരങ്ങളിൽ കൃത്രിമം തടയാൻ പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ട്. തെളിവ് ശേഖരിച്ച സ്ഥലം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താം. കോടതികളിൽ തെളിവുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇത് വർധിപ്പിക്കും.
Published : December 20, 2025 at 7:19 PM IST
എറണാകുളം: ഡിജിറ്റൽ തെളിവുശേഖരണത്തിന് 'ഡിജിറ്റൽ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ്' രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നൂതന സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതിന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കുസാറ്റ്) ഗവേഷകർക്ക് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സമഗ്രതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനം. 'ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിരലടയാളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും രീതിയും' എന്ന പേരിലാണ് പേറ്റൻ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഹാഷിങ് രീതികളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്ന അധികസുരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചത്. ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് മൂല്യങ്ങൾ, ഹാർഡ്വെയർ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണ ഐഡൻ്റിഫയറുകൾ, വിരലടയാള പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജിയോ-ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് സവിശേഷമായ ഡിജിറ്റൽ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.
സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും
തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പ്രോസസിങ് സമയത്ത് യഥാർഥ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 'ബിൽറ്റ്-ഇൻ റൈറ്റ്-ബ്ലോക്ക്' സാങ്കേതികവിദ്യയും സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുസാറ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണഗതിയിൽ പെൻഡ്രൈവുകൾ, ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
എന്നാൽ 'റൈറ്റ്-ബ്ലോക്ക്' സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപകരണത്തിലേക്ക് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കയറുന്നതും ഉള്ളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുന്നതും പൂർണമായും തടയാൻ സാധിക്കും. ഇത് തെളിവുകളുടെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കൂടാതെ, ജിയോ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തെളിവ് ശേഖരിച്ച സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാകും.
ഉപയോഗം ലളിതം
സാങ്കേതികമായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവർക്കും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽവച്ചുതന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകല്പന. ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് നിലവാരം ഉയർത്താനും കോടതികളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ രേഖകളുടെ തെളിവുമൂല്യം വർധിപ്പിക്കാനും ഈ കണ്ടുപിടിത്തം സഹായിക്കും.
കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്ന പൊലീസിന് ലാപ്ടോപ്പിലോ മറ്റ് ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളിലോ ഘടിപ്പിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഡിജിറ്റൽ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് അന്വേഷണ വേഗം വർധിപ്പിക്കും. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ രീതികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നീതിന്യായ നിർവഹണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
നിയമപ്രാധാന്യവും നേട്ടവും
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുസാറ്റ് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പ്രസക്തിയേറെയാണ്. കോടതികളിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ അവ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടില്ലാത്തതും വിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പലപ്പോഴും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവയുടെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് പുതിയ സംവിധാനം. ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ നിയമനിർമാണങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുന്നതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിത്തം. കുസാറ്റിൻ്റെ ഗവേഷണ മികവിനുള്ള മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടിയാണ് ഈ പേറ്റൻ്റ്.
കുസാറ്റ് കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സൈബർ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ വിജിത് ടികെ തെക്കേ കൂടത്തിൽ, സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. എംബി സന്തോഷ് കുമാർ, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എമിരിറ്റസ് പ്രൊഫസർ ഡോ. കെവി പ്രമോദ്, സൈബർ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ലാബിലെ റിസർച്ച് സ്കോളർ സുകൃത് ബി എന്നിവർക്കാണ് പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചത്.
Also Read:- മൂന്നാര് -1°c, ഫ്രീസായി കേരളം, കാരണമിത്...