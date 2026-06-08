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കുസാറ്റ് ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദ് സലിം വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; വൈദ്യുതാഘാതമെന്ന് നിഗമനം

കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വാട്ടർ പമ്പിലേക്ക് കണക്‌ട് ചെയ്‌തിരുന്ന വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

CUSAT MOHAMMED SALIM DIED ELECTROCUTED DEATH CUSAT JOINT REGISTRAR
Mohammed Salim T B (54) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 9:29 AM IST

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എറണാകുളം: കുസാറ്റ് (കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല) ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാറും സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റുമായ മുഹമ്മദ് സലിം ടി.ബിയെ (54) വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി താമരശ്ശേരി ഹൗസിലുള്ള സ്വവസതിയിൽ ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരത്തോടെയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. അവധി ദിവസമായതിനാൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൽ സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സലിം. സർവകലാശാലയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും രജിസ്ട്രാർക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഹമ്മദ് സലിമിനെ പുറത്തൊന്നും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് പറമ്പിൽ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വാട്ടർ പമ്പിലേക്ക് കണക്‌ട് ചെയ്‌തിരുന്ന വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവായിരുന്നു. പറമ്പിലെ വാട്ടർ പമ്പിന് സമീപം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കണ്ടത്. മഴക്കാലമായതിനാൽ പറമ്പിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു. ഇത് വൈദ്യുതാഘാതത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
മൃതദേഹം തുടർ നടപടികൾക്കായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്ന് കുസാറ്റ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത ലൈനിലെ തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സംഭവമറിഞ്ഞ് കുസാറ്റിലെ നിരവധി അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ആശുപത്രിയിലും വീട്ടിലുമായി തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.

കണ്ണീരോടെ കുസാറ്റ്
സൗമ്യനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സലിമിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കുസാറ്റ് സർവകലാശാലയെയും നാട്ടുകാരെയും ഒന്നടങ്കം അഗാധ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും സഹപ്രവർത്തകർ അനുസ്‌മരിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർവം ഇടപെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സലിമിൻ്റേത്. ദീർഘകാലമായി കുസാറ്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു.

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സർവകലാശാലയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരേതനായ ടി.കെ ബുഖാരിയുടെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് സലിം. ഷിഹ്നയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ഹനീന, ഹാനിയ, സന. സംസ്‌കാരം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കും. സർവകലാശാലാ പ്രതിനിധികളും അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തും.

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MOHAMMED SALIM CUSAT
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CUSAT JOINT REGISTRAR DEATH

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