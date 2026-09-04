ETV Bharat / state

ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അപരിചിതം; കൊച്ചി കായലിൽ നിന്ന് പുതിയ തോക്ക് ചെമ്മീനുകളെ കണ്ടെത്തി കുസാറ്റ്

കായലിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മാർഗമായ ഊന്നി വലകളിൽ നിന്നാണ് ഗവേഷക സംഘം ഈ ചെമ്മീനുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്

TWO NEW SPECIES OF GUN SHRIMPS തോക്ക് ചെമ്മീൻ കണ്ടെത്തി കുസാറ്റ് ALPHEUS VEMBANADI ALPHEUS HARI CUSAT DISCOVERED GUN SHRIMPS
New Species Of Gun Shrimp Discovered In Kochi Backwaters (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൊച്ചി കായലിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇതുവരെ അപരിചിതമായിരുന്ന രണ്ട് പുതിയ തോക്ക് ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ (കുസാറ്റ്) ഗവേഷകർ. 'ആൽഫിയസ് വെമ്പനാടി', 'ആൽഫിയസ് ഹരി' എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയതായി വർഗീകരിച്ച ഈ ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ജേണലായ 'ക്രസ്‌റ്റേഷ്യാന'യിലാണ് ഈ സുപ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഊന്നി വലകളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തൽ
കായലിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മാർഗമായ ഊന്നി വലകളിൽ നിന്നാണ് ഗവേഷക സംഘം ഈ ചെമ്മീനുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്. തുടർന്ന് അവയുടെ ശരീരഘടനയിലെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ 16 എസ്‌ആർആർഎൻഎ ജീൻ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ജനിതക പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ പരിശോധനകൾക്കൊടുവിലാണ് ഇവ പൂർണമായും പുതിയ ഇനങ്ങളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.

TWO NEW SPECIES OF GUN SHRIMPS തോക്ക് ചെമ്മീൻ കണ്ടെത്തി കുസാറ്റ് ALPHEUS VEMBANADI ALPHEUS HARI CUSAT DISCOVERED GUN SHRIMPS
ഡോ. സമീറ ഷംസുദ്ദീൻ, ഡോ. ദീപക് ജോസ് (ETV Bharat)

ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ
വേമ്പനാട് കായൽ മേഖലയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ആദ്യത്തെ ഇനത്തിന് 'ആൽഫിയസ് വെമ്പനാടി' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി കായലിൽ വർഷം മുഴുവൻ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇവയ്ക്ക് 31 പിപിടി വരെ ഉയർന്ന ലവണതയുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ സുഗമമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഇനമായ 'ആൽഫിയസ് ഹരി'ക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുസാറ്റിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസറായ ഡോ. എം ഹരികൃഷ്‌ണനോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ്.

TWO NEW SPECIES OF GUN SHRIMPS തോക്ക് ചെമ്മീൻ കണ്ടെത്തി കുസാറ്റ് ALPHEUS VEMBANADI ALPHEUS HARI CUSAT DISCOVERED GUN SHRIMPS
ഡോ. അക്ഷയ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, വിഷ്‌ണു കെ പി, ഡോ. എം ഹരികൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള ലവണത നിലവാരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രത്യേക ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഈ ഇനം. വളരെ കുറഞ്ഞ ലവണതയുള്ള വെള്ളത്തിലും ഇവയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണശാലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലത്തിലും ഇവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

തീരദേശ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു
കുസാറ്റ് സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസിലെ റിസർച്ച് സ്കോളർ വിഷ്‌ണു കെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനങ്ങൾ നടന്നത്. ജപ്പാനിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്‌റ്ററി മ്യൂസിയം ആൻഡ് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോ. ടോമോയുകി കൊമായി, മോളിക്യുലർ ടാക്സോണമി വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. ദീപക് ജോസ്, മാരിജീനോം സ്ഥാപനത്തിലെ ഡോ. സമീറ ഷംസുദ്ദീൻ, ഡോ. അക്ഷയ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ എന്നിവരും ഈ ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലും വിഷ്‌ണു കെ പി, ഡോ. ദീപക് ജോസ്, ഡോ. എം ഹരികൃഷ്‌ണൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഗവേഷക സംഘം കൊച്ചി കായലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തോക്ക് ചെമ്മീൻ ഇനത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ജലാശയങ്ങളിലെ സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യം ഇനിയും പൂർണമായി വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് തുടർച്ചയായ ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ. കടൽ-കായൽ ജീവികളുടെ ജനിതക ഘടനയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ സമഗ്രമായ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. എം ഹരികൃഷ്‌ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കൊച്ചി കായലിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ജലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ തീരദേശ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

Also Read: മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ വിപ്ലവം; മസ്‌തിഷ്‌ക ധമനിവീക്കം കണ്ടെത്താൻ നൂതന എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി കുസാറ്റ് ഗവേഷകർ

TAGGED:

TWO NEW SPECIES OF GUN SHRIMPS
തോക്ക് ചെമ്മീൻ കണ്ടെത്തി കുസാറ്റ്
ALPHEUS VEMBANADI ALPHEUS HARI
CUSAT DISCOVERED GUN SHRIMPS
CUSAT SNAPPING SHRIMP DISCOVERY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.