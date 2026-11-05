കുളമ്പടി ശബ്ദത്തിൽ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി കമ്പം കാളവണ്ടി മത്സരം; കാണികളായി ആയിരങ്ങൾ
തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പം നഗരത്തിലുള്ള അരുൾമിഗു ഭഗവതി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐപ്പസി മാസത്തെ തിരുവിഴയുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്
Published : November 5, 2026 at 11:06 AM IST
ഇടുക്കി: കാതടപ്പിക്കുന്ന കുളമ്പടി ശബ്ദവും ആവേശത്തിരയിളക്കവുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി കാളവണ്ടി മത്സരം. ഗ്രാമീണ കായിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയായ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത് 200ലേറെ ജോഡി കാളകളാണ്. ഭഗവതി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐപ്പസി മാസത്തെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടം കാണാൻ 1000ൽ അധികം ആളുകളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.
തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പം നഗരത്തിലുള്ള അരുൾമിഗു ഭഗവതി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐപ്പസി മാസത്തെ തിരുവിഴയുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കമ്പം നഗരത്തിൽനിന്ന് കമ്പംമെട്ട് സംസ്ഥാനപാതയിലൂടെ എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലായിരുന്നു മത്സരം. തേനി, മധുര, ശിവഗംഗ, ദിണ്ടിഗൽ, തിരുച്ചി തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള മത്സരാർഥികൾ മാട്ടുവണ്ടികളുമായി എത്തി. തട്ടാൻചിട്ട്, തേൻചിട്ട്, പൂഞ്ചിട്ട്, നടുമാട്, പെരിയമാട് തുടങ്ങി ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വേഗവും കരുത്തും ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിച്ച കാളകൾ കാണികൾക്ക് ആവേശക്കാഴ്ചയായി മാറി. വിജയത്തിനായി സാരഥികൾ വീറുറ്റ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ്
പന്തയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽനിന്നുതന്നെ മത്സരവീര്യം പ്രകടമായിരുന്നു. പന്തയപരിധി ലക്ഷ്യമാക്കി കാളകൾ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് കുതിച്ചപ്പോൾ മാട്ടുവണ്ടികളെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ടുനയിക്കാൻ സാരഥികളും പാടുപെട്ടു. വേഗത്തിനൊപ്പം കാളകളുടെ കരുത്തും സാരഥികളുടെ മികവും നിർണായകമായ മത്സരത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും കാണികൾ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിനിന്നത്. മത്സരവഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിരവധി പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. കാളകൾ പാഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ കൈയടിച്ചും ആർപ്പുവിളിച്ചും കാണികൾ മത്സരാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കമ്പം നഗരത്തിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും നിന്നെത്തിയവർക്കൊപ്പം മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും മത്സരത്തിന് സാക്ഷികളായി.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം ഗ്രാമീണ പാരമ്പര്യവും കൂട്ടായ്മയും വിളിച്ചോതുന്ന പരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ കാളകൾക്കും അവയെ നയിച്ച സാരഥികൾക്കും സംഘാടകർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. മത്സരം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനായി കമ്പം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാമ കുല ഒക്കലിഗ ഗൗഡർ സമുദായ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ സംഘാടനം.
കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച
എല്ലാ വർഷവും ഐപ്പസി മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവിഴ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ നന്ദകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ഉത്സവം. വിത്തിറക്കുന്നതിനും കൃഷിപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുൻപ് ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹം തേടുക എന്നതാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിനും കാർഷിക ജോലികൾക്കും കാളകൾക്ക് ആവശ്യമായ കരുത്തും ഊർജവും ലഭിക്കണമെന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാളവണ്ടി മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അലങ്കരിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാമീണ കായിക വിനോദങ്ങൾ വരും തലമുറകൾക്കും വലിയ ആവേശമാണ് പകരുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്.
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