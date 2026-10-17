വിപണിയില് വ്യാജന് വാഴുന്നു; ശര്ക്കര ആലകള് പൂട്ടി, വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറയൂരിന്റെ മാധുര്യം
മറയൂരിലെ കരിമ്പ് കൃഷിയെ ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വ്യാജ ശർക്കരയാണ്.
Published : October 17, 2026 at 8:23 PM IST
വിൽസൺ കെ ബി
ഇടുക്കി: കൊതിപ്പിക്കുന്ന മധുരത്തോടൊപ്പം ഏറെ പോഷക ഗുണങ്ങളും....അത്രയേടെ മേന്മയേറിയതാണ് മറയൂര് ശര്ക്കര. മായമൊട്ടും കലരാത്ത ഇതിനാകട്ടെ ഭൗമസൂചിക പദവിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്ഷിക സര്വകലാശാലയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിക്കുന്ന 9ാമത്തെ ഉത്പന്നമാണിത്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറെ ഡിമാന്ഡുണ്ട് ഇതിന്.
ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഈ മേഖല ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലാണ്. അതിന് കാരണമാകട്ടെ കരിമ്പ് കൃഷിയിലെ കുറവും അതോടൊപ്പം തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നും മറയൂര് ശര്ക്കരയെന്ന വ്യാജന്റെ വരവുമാണ്. വ്യാജ ശർക്കരയുടെ വിൽപ്പന സർക്കാർ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കരിമ്പ് കൃഷി വിസ്തൃതിയിലാകുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ മറയൂരിൽ 1500 ഏക്കർ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മറയൂരിൽ അത് 600 ഏക്കർ ആയി കുറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ മറയൂരിൽ കരിമ്പ് കൃഷി ഇപ്പോൾ വെറും 300 ഏക്കറായി ചുരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്.
മധുരം ഒഴുകിയിരുന്ന ശർക്കര ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ആലകൾ അധികവും അടച്ചുപൂട്ടി. മറയൂരിലെ കരിമ്പ് കൃഷിയെ ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വ്യാജ മറയൂർ ശർക്കര തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള പല കടകളിലും മറയൂർ ശർക്കര എന്ന പേരിൽ ശർക്കര വില്പ്പന നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രത്തോളം അളവിൽ ശർക്കര ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കരിമ്പ് കൃഷി ഇല്ലായെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മറയൂരിലെ കാഴ്ച്ച.
50,000 രൂപ വരെ നഷ്ടം
വിലക്കുറവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വ്യാജ മറയൂർ ശർക്കരയിൽ വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത് മലയാളിക്ക് അധികവും അറിയാത്ത വസ്തുതയാണ്. ഒരേക്കർ കരിമ്പ് കൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകന് 50,000 രൂപ വരെയുള്ള നഷ്ടക്കണക്കാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്നാൽ കരിമ്പിന് ആദ്യ കാലം മുതലെ വിലയില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യാജൻ ശർക്കരയാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. പഞ്ചസാരയുടെ വേസ്റ്റിൽ കുറെ കെമിക്കലുകൾ ചേർത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കർഷകനായ ജോബിൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 കിലോ കരിമ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുക്ക് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളു. അത് തന്നെ 1000 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് 50,000 മുതൽ 60,000 വരെ നഷ്ടമാണെന്ന് ജോബിൻ വ്യക്തമാക്കി. മറയൂർ ശർക്കരയുടെ പ്രത്യേകത നിർമാണത്തിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. മറയൂർ ശർക്കര പൊതുവേ കടും തവിട്ടുനിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക. കുമ്മായം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു. പാരമ്പര്യമായി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്ന നാടൻ കരിമ്പ് ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക രുചിയാണ്.
നിലവിൽ മറയൂർ ശർക്കര ചില്ലറ വിപണിയിൽ കിലോഗ്രാമിന് 150-170 രൂപക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് മറയൂർ ശർക്കരയുടെ പേരിൽ എത്തുന്ന വ്യാജൻ കാരണം കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ്.
മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം തന്നെയാണ്. 2019ൽ 320 കരിമ്പ് കർഷകരാണ് മറയൂരിലും കാന്തല്ലൂരുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ 2026 എത്തിയപ്പോൾ 130 പേര് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട വില ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കർഷകരിൽ അധികവും അടയ്ക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് മാറി. അടിസ്ഥാന വിലയായി 100 രൂപ മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ.
സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടികളിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സപ്ലൈകോയിലും ത്രിവേണിയിലുമൊക്കെ മറയൂർ ശർക്കര പൂർണമായി സംഭരിച്ചാൽ കർഷകർക്ക് മറയൂരിലെ കരിമ്പ് കർഷകന് അത് വലിയ കൈതാങ്ങാകും. കരിമ്പ് കൃഷി തന്നെയാണ് മറയൂരിലെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. കൃഷി ഇല്ലാതായാൽ അത് ടൂറിസം മേഖലയെയും കാര്യമായി ബാധിക്കും.
Also Read: നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ സജീവിൻ്റേയും കൂട്ടുപ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി