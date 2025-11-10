ETV Bharat / state

സാമ്പാറിന് രുചിയില്ല, കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ കിച്ചൻ ഹെൽപ്പറെ പുറത്താക്കി; ജാതി വിവേചനമെന്ന് ആരോപണം

പുറത്താക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ജീവനക്കാരൻ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകി.

Central University Sambar Row Vice Chancellor alleged bias Dalit staff dismissal Kitchen helper unfair firing
കേന്ദ്ര സർവകലാശാല (ETV Bharat)
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ജാതി വിവേചനം നടന്നതായി പരാതി. സാമ്പാറിന് രുചിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കിച്ചൻ ഹെൽപ്പറെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. സിദ്ധു പി അൽഗൂർ പുറത്താക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. താത്കാലിക ജീവനക്കാരനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നോട്ടീസ് നൽകൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഈ നടപടിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ദലിത് വിഭാഗക്കാരനായ കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ രൂപേഷ് വേണുവിനെതിരെ മാത്രം നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ജാതി വിവേചനം മൂലമാണെന്നും പറയുന്നു.

ജാതി വിവേചനമെന്ന് കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ

ദലിത് വിഭാഗക്കാരോട് വൈസ് ചാൻസലർ മോശമായി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്ന് രൂപേഷ് വേണു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവരിൽ ദലിത് വിഭാഗക്കാർ വേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് രൂപേഷ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2021-ലാണ് താൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നും, ഇപ്പോൾ അന്യായമായി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും രൂപേഷ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഒക്ടോബർ 13ന് കുക്ക് തയ്യാറാക്കിവച്ച ഭക്ഷണം വൈസ് ചാൻസലർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് ഓഫിസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ഭക്ഷണം മോശമായതുകൊണ്ട് പിരിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം രണ്ടുദിവസം മാറിനിൽക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും, എന്നാൽ പിന്നീട് ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനം ഒന്നും ആയില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും രൂപേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ ജോലിയും ശമ്പളവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആക്ഷേപം

ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തൻ്റെ ജോലിയെന്നും, എന്നാൽ ഭക്ഷണം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്നും രൂപേഷ് പറയുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാവിലൻ സമുദായക്കാരനായ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ നടപടി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. സിദ്ധു പി അൽഗൂരിൻ്റെ ജാതി വിവേചനം ആണെന്നും രൂപേഷ് പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ബിരുദദാന സമ്മേളനം നവംബർ 11ന്

അതിനിടെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ഒൻപതാമത് ബിരുദദാന സമ്മേളനം നവംബർ 11ന് രാവിലെ 10ന് നടക്കും. പെരിയ കാമ്പസിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (സിഎസ്‌ഐആർ) ഡയറക്ടർ ജനറലും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (ഡിഎസ്‌ഐആർ) സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. എൻ. കലൈശെൽവി മുഖ്യാതിഥിയായി ബിരുദദാന പ്രഭാഷണം നടത്തും.

ഗവേഷണ രംഗത്ത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഡോ. കലൈശെൽവി സിഎസ്‌ഐആറിൻ്റെ ആദ്യ വനിത ഡയറക്ടർ ജനറലാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. സിദ്ധു പി അൽഗൂർ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജും കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്‌സാമിനേഷൻസുമായ ഡോ. ആർ. ജയപ്രകാശ്, സർവകലാശാലയുടെ കോർട്ട് അംഗങ്ങൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

923 വിദ്യാർഥികൾ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങും

കൂടാതെ ഡീനുമാർ, വകുപ്പു മേധാവികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരും സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കും. 2025ൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദദാന സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത്. 923 വിദ്യാർഥികളാണ് ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ളത്. 36 പേർക്ക് ബിരുദവും 771 പേർക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നൽകും. 36 പേർക്ക് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദവും 80 പേർക്ക് പിജി ഡിപ്ലോമ ബിരുദവും നൽകും.

750 പേരാണ് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശിഷ്ടാതിഥികളും വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും പരമ്പരാഗത വെള്ള വേഷത്തിൽ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഷാളുകളണിഞ്ഞ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ, മുഖ്യാതിഥി, കോർട്ട് അംഗങ്ങൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന അക്കാദമിക് ഘോഷയാത്രയും സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകും.

