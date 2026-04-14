കണ്‍ നിറയെ 'കണി വെള്ളരി'; വിഷു വിപണിയിൽ തകൃതിയായി വിൽപ്പന

കണി വെള്ളരി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 4:30 PM IST

വയനാട്/ മലപ്പുറം: വിഷു പുലരിയിൽ കണികണ്ടുണരുമ്പോൾ കണ്ണിന് മുന്നിൽ തെളിയുന്ന സ്വർണപ്രഭ, അതാണ് കണി വെള്ളരിയുടെ പ്രത്യേകത. വിഷുക്കണി ഒരുക്കങ്ങളിൽ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് കണി വെള്ളരി. സ്വർണ തിളക്കത്തിൽ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഈ വെള്ളരിക്ക് വിപണിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ്. വില കുറയുകയും ആവശ്യക്കാർ കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ വയനാട്ടിൽ കണി വെള്ളരിയുടെ വ്യാപാരം തകൃതിയാണ്.

വിഷു പുലരികളെ മനോഹരമാക്കുന്ന സ്വർണ തളികയിലെ കണി വെള്ളരി ഒരുപാട് ഓർമകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. കണി ഉരുളിയിൽ പ്രകൃതിയുടെ സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുന്ന ഈ വെള്ളരി, കണിക്കൊന്നയ്‌ക്ക് ഒപ്പം വിഷു ഓർമകളുടെ ഭാഗമാകുന്നു. വിഷു വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏകദേശം 45 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ കർഷകർ കൃഷി ആരംഭിക്കും.

കണിയുരുളിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചെറുതും മിനുസമുള്ളതുമായ വെള്ളരിക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ. കടകൾക്ക് പുറമെ ചെറു വാഹനങ്ങളിലായി വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചും കണി വെള്ളരിയുടെ വിൽപ്പന സജീവമാണ്. കുന്നമംഗലം കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ കൽപ്പറ്റയിലെ വ്യാപാരികൾ വെള്ളരികൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'കണി വെള്ളരി' വിൽപ്പന (ETV Bharat)

വില കുറയുകയും ആവശ്യക്കാർ കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണി വെള്ളരിയോടൊപ്പം പച്ചക്കറികളുടെ പ്രത്യേക വിപണനവും സജീവമായി തുടരുകയാണ്. വിഷുവിനെ വരവേൽക്കുന്ന കണിഉരുളിയിൽ സ്വർണ തിളക്കമാവുന്ന കണി വെള്ളരി കർഷകരുടെ അധ്വാനവും വിപണിയിലെ ചലനവും ചേർന്ന് ഇത്തവണയും വിഷു കാഴ്ചകളെ മനോഹരമാക്കുന്നു.

ആഘോഷം ഏതായാലും എല്ലാ കൊല്ലവും കണിവെള്ളരി വിൽക്കാറുണ്ടെന്നും വൻ ലാഭമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് വ്യപാരിയായ വിഷ്‌ണു പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇഷ്‌ടത്തോടെ ഇവിടെ വന്ന് കണി വെള്ളരി വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കണി വെള്ളരി കൃഷി

മേടപ്പുലരിയിൽ കണികണ്ടുണരാൻ മലപ്പുറം വണ്ടൂർ അമ്പലപ്പടി സ്വദേശി മുരിങ്ങത്ത് ഹരിഹരൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കണിവെള്ളരി വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി. രണ്ട് ഏക്കർ പാട്ടകൃഷിയിൽ വിഷു വിപണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും വിളഞ്ഞ് നിൽകുകയാണ്. സമീപ ജില്ലകളിലേക്ക് അടക്കം ഇത് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളം ഹരിഹരൻ കണിവെള്ളരി കൃഷി ഇറക്കുന്നു. ഒരുതവണ പോലും മുടക്ക് മുതൽ ഹരിഹരന് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ വേനലിൽ മഴ കുറവായതും വന്യമൃഗ ശല്യങ്ങൾ കാര്യമായി ഇല്ലാത്തതും കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായി. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇത്തവണ കൃഷി ലാഭകരമാകും എന്നാണ് ഹരിഹരൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത്തവണ മൾച്ചിങ് കൃഷി രീതി പരീക്ഷിച്ചത് നേട്ടമായി.

തണ്ണിമത്തൻ അടക്കം ഇത്തവണ 3 ഏക്കറിലാണ് കൃഷി. പച്ചക്കറികളും വിളവെടുപ്പിന് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കണിവെള്ളരി, തണ്ണിമത്തൻ, പയർ തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്‌തതെന്നും ഇപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് അവ പാകമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം മഴ വലിയ തോതിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി വൻ തോതിൽ ലാഭം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പറിച്ചെടുത്ത കണിവെള്ളരികൾ കോഴിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്.

ALSO READ: റെക്കോഡ് തിരുത്തി അടയ്ക്ക വില; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 600 കടക്കുമെന്ന് കർഷകർ

