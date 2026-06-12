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ആലിൻ ഷെറിൻ്റെ സ്‌മരണയിൽ അവയവദാന ഫോറം; ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്‌നേഹം ലഭിച്ചെന്ന് ആലിൻ്റെ പിതാവ്

ആലിൻ മെമ്മോറിയൽ ഓർഗൻ ഡൊ ണേഷൻ ഫോറം സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

CSI YOUTH MOVEMENT ALIN SHERIN CSI LAUNCHES ORGAN DONATION FORUM ALIN SHERIN ORGAN DONOR
Alin sherin (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 8:24 PM IST

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കോട്ടയം: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവ് ആലിൻ ഷെറിൻ്റെ സ്‌മരണയിൽ അവയവദാന ഫോറത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സിഎസ്ഐ യുവജന പ്രസ്ഥാനം. അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ പറഞ്ഞു. സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആലിൻ മെമ്മോറിയൽ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുവജന പ്രസ്ഥാനം പ്രസിഡൻ്റും മഹായിടവക അധ്യക്ഷനുമായ ബിഷപ് ഡോ. മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ആലിൻ്റെ അവയവ ദാനത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്‌നേഹമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ആലിൻ്റെ പിതാവ് അരുൺ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ആലിൻ്റെ ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവീക ഇടപെടലാണെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു.

ആലിൻ ഷെറിൻ്റെ സ്‌മരണയിൽ അവയവദാന ഫോറത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സിഎസ്ഐ യുവജന പ്രസ്ഥാനം (ETV Bharat)

നന്ദി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതല്ല യുവജന പ്രസ്ഥാനം ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങളെന്നും അപകടം നടന്ന അന്ന് മുതൽ കുടുംബക്കാരെപോലെ കൂടെ നിന്നവരാണ് യുവജന പ്രസ്‌ഥാനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളെന്നും ആലിൻ്റെ പിതാവ് അരുൺ എബ്രഹാം വേദിയിൽ സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു. സിഎസ്ഐ യുവജന പ്രസ്‌ഥാനം തന്നെ എന്നും കുടക്കീഴിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചെന്നും സിഎംഎസ് കോളജിൻ്റെ എന്‍എസ്എസ് യൂണിറ്റ് യുവജന പ്രസ്ഥാന ത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു.

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ആലിന്‍ ഷെറിവൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിറകിലെ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നുവെന്നത് പല ആളുകളും തന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നതായും ആലിൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. 2012 ൽ കോളജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കാലത്ത് കേരള ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മൃത സഞ്ജീവനി പ്രൊജക്‌ടിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫാ ഡേവിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്യാംപെയ്ന്‍ നടന്നു.

അവയവ ദാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രചോദാത്മകമായിരുന്നുവെന്നും ആ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഡോണർ കാർഡ് എടുത്തതെന്നും അരുണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ തനിക്കായി കരുതിവച്ച ഡോണർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും അവയവദാനത്തിലൂടെ ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ വ്യക്തിപരമായി കിട്ടിയെന്നും അരുൺ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

സിഎസ്ഐ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ ജിനു മാത്യു ജോസഫ്, ജില്ലാ കൺവീനർ റവ. ജോസ് ആർ.ചെ ന്നീർക്കര, റവ. അനിയൻ കെ. പോൾ, സിഎംഎസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അഞ്ജു ശോ ശൻ ജോർജ്, ചാപ്ലിൻ റവ. റോ ണി ജോർജ്, ബർസാർ റവ. ഷിജു സാമുവൽ, ആലിനിൻ്റെ പിതാവ് അരുൺ ഏബ്രഹാം, അമ്മ ഷെറിൻ, നോബിൾ വി.തോമസ്, ജിസ ജോൺ, നേഹ മറിയം വർ ഗീസ്, കെവിൻ സാബു, സുശാന്ത് നൈനാൻ കോശി, ഡോ. വി.ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജിമ്മി ജോർജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

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ALIN SHERIN
CSI LAUNCHES ORGAN DONATION FORUM
ALIN SHERIN ORGAN DONOR
ALIN SHERIN

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