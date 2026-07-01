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കാന്തല്ലൂരിൽ ക്രൂരത: ചെന്നൈയിൽ നിന്നെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂരിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

Tourists from Chennai child attacked child abuse idukki tourist issue
Cruelty in Kanthalloor (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 1:05 PM IST

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ഇടുക്കി: വിനോദയാത്രയ്ക്കെത്തിയ സംഘത്തിലെ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയുടെ നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് ചവിട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂരിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വിനോദസഞ്ചാരികൾ താമസിച്ച കോട്ടേജ് വളഞ്ഞതോടെ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ:

ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ എട്ടംഗ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സംഘത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാന്തല്ലൂർ ജി.എൻ. പുരത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കോട്ടേജിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്.

ക്രൂരമായ മർദ്ദനം: വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോകില എന്ന യുവതിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അവിടെവെച്ച് ഇവർ കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്‌തു.

നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടൽ: കുഞ്ഞിനോടുള്ള ക്രൂരത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ സമീപവാസികളായ നാട്ടുകാർ ഒത്തുകൂടുകയും സംഭവം ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് കടുത്ത സംഘർഷം; പൊലീസ് സ്ഥലത്ത്

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച വാർത്ത പരന്നതോടെ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് ജി.എൻ. പുരത്തെ കോട്ടേജിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച യുവാക്കളെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. നാട്ടുകാരും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സംഘവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവുമുണ്ടായി.

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സംഭവമറിഞ്ഞ് മറയൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രതികളായ യുവാക്കളെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവച്ചു. ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തരാക്കാനും കുഞ്ഞിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

TOURISTS FROM CHENNAI
CHILD ATTACKED
CHILD ABUSE
IDUKKI TOURIST ISSUE
CRUELTY IN KANTHALLOOR

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