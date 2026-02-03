മഞ്ചേശ്വരത്തെ നടുക്കി ക്രൂര കൊലപാതകങ്ങൾ, പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ ബന്ധുവും മരിച്ചു
സ്വത്ത് തര്ക്കത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം ഉണ്ടായത്.
Published : February 3, 2026 at 8:50 AM IST
കാസര്കോട്: മഞ്ചേശ്വരത്ത് പിതാവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റു മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ കുത്തേറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവും മരിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി ഷേഖ് അബ്ബയാണ് മരിച്ചത്. മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സ്വത്ത് തര്ക്കത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം ഉണ്ടായത്.
കുഞ്ചത്തൂര് തൂമിനാട് സ്വദേശിനി മറിയം ജുമലൈയായിരുന്നു ആദ്യം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഉമർ ഫറൂഖും ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭര്ത്താവും തമ്മിലായിരുന്നു സ്വത്ത് തര്ക്കമുണ്ടായത്. ഭാര്യാസഹോദരിയുടെ ഭര്ത്താവിനെയാണ് ഇയാള് ആദ്യം കുത്തിപ്പരിക്കേല്പ്പിച്ചത്. ഇയാളാണ് മരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ഭാര്യാസഹോദരിയെയും വെട്ടി. പിതാവിൻ്റെ അതിക്രമം തടയാനെത്തിയതായിരുന്നു മറിയം. ഇതിനിടെയാണ് പെണ്കുട്ടിക്കും വെട്ടേറ്റത്.
പ്രതി സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു. അടുത്തിടെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെത്തി ഇയാള് ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെത്തിയുള്ള വഴക്ക് പതിവായതോടെ ഉമറിനെ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞു. വിദേശത്തായിരുന്ന ഉമര് ഫറൂഖ് മൂന്ന് മാസം മുന്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇയാള്ക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകള് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ഭാര്യയുമായി ഇയാള് സ്ഥിരം വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ഒരുഘട്ടത്തില് വിവാഹമോചനമെന്ന തീരുമാനത്തില് വരെ എത്തിയിരുന്നു. ബന്ധുക്കള് ഇടപെട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് ക്രൂരകൊലപാതകം ഉണ്ടായത്. നിലവിളി കേട്ട് സമീപവാസികള് എത്തി നോക്കുമ്പോള് രക്തത്തില് കുളിച്ച നിലയില് ജുമൈലയെ കാണുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ ജുമൈലയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സമീപവാസികള് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഈ സമയം ഉമര് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. ജുമൈലയുടെ മൃതദേഹം നിലവില് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടിക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കും.
