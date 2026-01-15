ETV Bharat / state

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍ണായക സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയോഗം നാളെ; യുഡിഎഫ് മടക്കം തള്ളിയേക്കും

നാളെ കോട്ടയത്ത് ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ 84 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിയായ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം യുഡിഎഫ് പ്രവേശം സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി തള്ളി എല്‍ഡിഎഫില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് പിരിയാനാണ് സാധ്യത

ജോസ് കെ മാണി (ഫയല്‍ ചിത്രം) (https://www.facebook.com/josek.mani)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 8:01 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അയിഷാ പോറ്റിക്കു പിന്നാലെ മറ്റൊരു വിസ്മയം ലക്ഷ്യമിട്ട കോണ്‍ഗ്രസിനെ തത്കാലം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നാളെ(വെള്ളിയാഴ്ച) കോട്ടയത്തു നടക്കുന്ന നിര്‍ണായക കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം എന്നു വ്യക്തം. തത്കാലം എങ്ങോട്ടും ചരിയേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണി എത്തിയെന്നാണ് സൂചനകള്‍. നാളെ കോട്ടയത്ത് ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ 84 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിയായ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം യുഡിഎഫ് പ്രവേശം സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി തള്ളി എല്‍ഡിഎഫില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് പിരിയാനാണ് സാധ്യത. ഒപ്പം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലുള്‍പ്പെടെ മധ്യകേരളത്തിലാകെ പാര്‍ട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കൂടി കടന്നേക്കും. രാവിലെ 11 മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാലുവരെ കോട്ടയത്താണ് യോഗം.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ജോസിൻ്റെ നീക്കം കയ്യോടെ മണത്തറിഞ്ഞ സിപിഎം നേതൃത്വം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനിലൂടെ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നീക്കം പൊളിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസിൻ്റെ നീക്കമറിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ റോഷി അഗസ്റ്റിനെ നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണിയില്‍ തുടരാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റംഗങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചിത്രത്തോടൊപ്പം തുടരും എന്നു കൂടി എഫ്ബി കുറിപ്പിട്ടതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശത്തില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഭിന്നതയെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനായി.

മുഴുവന്‍ എംഎല്‍എ മാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടാതെ യുഡിഎഫിലേക്കു പോയാല്‍ അത് തൻ്റെ വിലപേശല്‍ ശേഷിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അടുപ്പമുള്ളവര്‍ ഇക്കാര്യം ജോസ് കെ മാണിയോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മുന്നണി മാറ്റത്തിൻ്റെ പേരില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരു പിളര്‍പ്പ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ തനിക്ക് കൂടുതല്‍ ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജോസിനുണ്ടായി. അതിനാലാണ് ഒരു ദിവസത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മുന്നണി മാറ്റമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എങ്കിലും യുഡിഎഫിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ക്കുള്ളത്.

സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായാല്‍ അടഞ്ഞ അധ്യായം വീണ്ടും തുറന്നു കൂടെന്നില്ല. എങ്കിലും നാളത്തെ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരെയും സമ്മതിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനമായി മാത്രമേ മുന്നണി മാറ്റത്തിന് ഇനി ജോസ് കെ മാണി തയ്യാറാകൂ എന്നതു വ്യക്തമാണ്. റോഷി അഗസ്റ്റിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാതെ യുഡിഎഫിലേക്കു പോകുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് ജോസിനു നന്നായി അറിയാം. റോഷിയോട് ഏറെ അടുപ്പം പുലര്‍ത്തുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എംഎല്‍എ എന്‍ ജയരാജും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തത്കാലം ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമുണ്ടാകണമെന്നുമില്ല. റാന്നി എംഎല്‍എ പ്രമോദ് നാരായണനും എല്‍ഡിഎഫില്‍ തുടരണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ്.

ഭൂരിപക്ഷം എംഎല്‍എ മാരില്ലാത്ത മുന്നണി മാറ്റം ഒരു പക്ഷേ അണികള്‍ പൂര്‍ണമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലെന്നു ജോസ് കെ മാണി കരുതുന്നു. പക്ഷേ റോഷിക്ക് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശക്തമായ സമ്മര്‍ദമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭാവിയില്‍ റോഷിയും തീരുമാനം മാറ്റിക്കൂടെന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഉടനെ അതുണ്ടാകുകയുമില്ല. അതിനിടെ ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടി എല്‍ഡിഎഫ് വിട്ടു വരാന്‍ തീരുമാനമെടുത്താല്‍ മാത്രമേ അവരെ മുന്നണിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യൂവെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ആരെയും സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി മുന്നണിയിലെത്തിക്കുക എന്നത് യുഡിഎഫ് നയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ജോസ് കെ മാണിക്ക് സാവകാശമനുവദിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്ന ധ്വനിയാണ് അടൂര്‍ പ്രകാശിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ക്കുണ്ട്.

