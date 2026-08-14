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കൗതുകം ഉണർത്തുന്നുന്ന 'കാക്കക്കാവൽ' വിശേഷങ്ങൾ

മാനന്തവാടി പയ്യമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ബേബി, ജോർജ്, തോമസ്, ദേവസ്യ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ 'വില്ലൻമാർ' ആകാശത്തുനിന്ന് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഈ കാക്കക്കൂട്ടമാണ്!

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crows following four people (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 8:58 PM IST

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വയനാട്: സാധാരണ മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചോടുന്നത് കാക്കകളാണ്. എന്നാൽ വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്! ഇവിടെ കാക്കകളെ പേടിച്ച് തലയിൽ ഹെൽമറ്റും കയ്യിൽ കുടയും സദാസമയവും സജ്ജമാക്കിവെച്ച കവണയുമായാണ് ചിലർ വഴി നടക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ കാക്കയെ രക്ഷിക്കാൻ പോയതാണ് പയ്യമ്പള്ളിയിലെ നാലുപേർക്ക് വിനയായത്. കൗതുകവും ചിരിയും ഉണർത്തുന്ന ആ 'കാക്കക്കാവൽ' വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...

കൗതുകം ഉണർത്തുന്നുന്ന 'കാക്കക്കാവൽ' (ETV Bharat)

വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് താഴേക്കല്ല, ആകാശത്തേക്കാണ്! കാക്കപ്പട എപ്പോൾ, എവിടെ നിന്ന് ഡൈവ് അടിക്കുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. മാനന്തവാടി പയ്യമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ബേബി, ജോർജ്, തോമസ്, ദേവസ്യ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ 'വില്ലൻമാർ' ആകാശത്തുനിന്ന് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഈ കാക്കക്കൂട്ടമാണ്! ഇവർ നാലുപേരും റോഡിലിറങ്ങിയാൽ മതി, പിന്നെ പിന്നാലെ കൂടി കൊത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്.

ഒരു ദിവസം ഇലക്‌ട്രിക് ലൈനിനുമേൽ ഷോക്കടിച്ച് താഴെ വീണ കാക്കയെ തട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് കാക്കകൾ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ബേബി പറഞ്ഞു. കാക്കകൂട്ടങ്ങൾ കാരണം ദിവസവും കുട ചൂടി കവണ കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം നടക്കാറ്. ബേബി മാത്രമല്ല, ഈ ദൗത്യത്തിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോർജിൻ്റേയും തോമസിൻ്റേയും ദേവസ്യയുടെയും അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്‌തമല്ല.

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'കാക്ക കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. വീടിന് ചുറ്റും കാക്കകളായതിനാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. പരിസരവാസികൾക്കും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു' ദേവസ്യ പറഞ്ഞു. കാക്കകളുടെ ആക്രമണം കടുത്ത് സഹികെട്ടതോടെയാണ് ഇവർ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. കൃഷിയിടത്തിൽ പണിക്കു പോകുമ്പോൾ പോലും തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് വെച്ചാണ് നിൽപ്പ്! മറ്റുള്ളവരാകട്ടെ, വെയിലില്ലെങ്കിലും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കുട വിടർത്തിപ്പിടിച്ചേ പുറത്തിറങ്ങൂ. സദാസമയവും ഹെൽമറ്റും കവണയും കുടയുമായി നടക്കുന്ന ഈ നാലംഗ സംഘം ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും വലിയൊരു കൗതുകക്കാഴ്‌ചയാണ്.

'സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്‌ചയാണ് ഒരു കാക്ക പല മനുഷ്യരുടേയും പുറകെ പറന്ന് എത്തി അവരെ കൊത്തി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു കൗതുകകാഴ്‌ചയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തോ ശത്രുതയാണോ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാദിവസവും ഇത് കാണാം. ആ വ്യക്തികൾ സ്ഥിരം കുട ചൂടിയാണ് റോഡിൽക്കൂടെ നടക്കുന്നത്' നാട്ടുകാരനായ സജി പറഞ്ഞു. നന്മ ചെയ്യാൻ പോയി കാക്കപ്പടയുടെ കണ്ണ് കടി വാങ്ങേണ്ടി വന്ന പയ്യമ്പള്ളിയിലെ ഈ 'കവണ മനുഷ്യർ' എപ്പോൾ ഈ ഭീതിയിൽ നിന്ന് കരകയറുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചിരിയോടെ ചോദിക്കുന്നത്.

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