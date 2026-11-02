'കൂടെയുണ്ട് കേരളം, കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും'; എസ്എംഎ ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ കാരുണ്യ യാത്ര
എസ്എംഎ രോഗം ബാധിച്ച ഡേവിഡ്, ഏദൻ, ഒലിവർ എന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അമ്പത് കോടിയോളം രൂപ ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ കാരുണ്യയാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിയത്.
Published : November 2, 2026 at 7:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഇന്ന് സർവിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റുകളിൽ വീഴുന്ന ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ തുകയ്ക്കും മൂന്ന് ജീവനുകളുടെ വിലയുണ്ട്. എസ്എംഎ ബാധിച്ച കല്ലുരുട്ടിയിലെ മൂന്ന് പിഞ്ചോമനകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാനാണ് മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവിസ് നടത്തുന്നത്.
ഒരു വയസും എട്ടു മാസവും പ്രായമുള്ള ഡേവിഡ്, ഏദൻ, ഒലിവർ എന്നീ സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് എസ്എംഎ ടൈപ്പ്2 (സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി) എന്ന ജനിതക രോഗം ബാധിച്ചത്. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയായ ജീൻ തെറാപ്പിക്കും മറ്റ് തുടർ ചികിത്സകൾക്കും 50 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്.
മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന് ഇത് ഒരിക്കലും സാധ്യവുമല്ല. ഇതോടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നാട് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ഗ്രാമങ്ങളിലെ മിക്ക സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ചെറിയ തുകകൾ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയത്.
ഇനിയും 50 കോടിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വലിയ കടമ്പ തന്നെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടെയാണ് 'കൂടെയുണ്ട് കേരളം, കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും' എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും ഡേവിഡിനും, ഏദനും, ഒലിവറിനും വേണ്ടി കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുക്കത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോടേക്കും മറ്റ് മലയോര മേഖലകളിലേക്കും ഓടുന്ന 28 സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് ഇന്ന് ആദ്യഘട്ട കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുന്നത്. ബസ് ജീവനക്കാർ കാണിക്കുന്ന ബക്കറ്റിൽ യാത്രക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അത്രയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ കാക്കുന്നതിന് കൈമാറും.
യാത്രക്കാരും വലിയ പിന്തുണയാണ് ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നത്. ഓരോ ബസുകളിലും ജീവനക്കാർ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രക്കാർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന തുക ജീവനക്കാർ കാണിക്കുന്ന ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും കച്ചവടക്കാരുമെല്ലാം ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഈ കാരുണ്യയാത്രക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.
'ഇപ്പോൾ 28 ബസുകളാണ് ഈ മുക്കം ഭാഗത്ത് നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നത്, എസ്എംഎ ബാധിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ 50 കോടി ആവശ്യമായി വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ബസും കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുകയാണ്. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കൂലിയും ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകുകയാണെന്ന് ജീവനക്കാരിലൊരാളായ റഹീസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
''ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ബസുകൾ ഓടുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വേതനം പോലും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി കൈമാറും. ഉടമകളും ഒരു തുകയും ഇന്നത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഇന്ന് കാരുണ്യ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മറ്റ് സ്വകാര്യബസുകൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തി കിട്ടുന്ന വരുമാനം ചികിത്സ സഹായത്തിനായി നൽകും,'' റഹീസ് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡേവിഡിൻ്റേയും ഏദൻ്റേയും ഒലിവറിൻ്റേയും ചികിത്സക്കുള്ള വരുമാനം നാട് ഒരുമിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എല്ലാവർക്കുമുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സ സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സ്കാനറിലൂടെയോ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലോ അയക്കണം എന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ
--------------------------------------------
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 21360100162505
അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്: Arun P D
IFSC കോഡ്: FDRL0002136
ബാങ്കിൻ്റെ പേര്: ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
ശാഖ: ഓമശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്
പിതാവിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ: 96 45 280 153
UPI ID: arunpd2@fbl
Also read: പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ കോണ്ഫറന്സ് നാളെ മുതല് തിരുവനന്തപുരത്ത്; ഉദ്ഘാടനം ലോക്സഭ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള